Facebook Avustralya’da Haberler İçin Para Ödeyecek

Facebook'un Avustralya'daki haber ortaklığı sorumlusu Andrew Hunter, anlaşmanın, Facebook'un ülkedeki 17 milyon kullanıcısının "News Corp'un ulusal, kentsel, kırsal bölgelerindeki ve banliyölerdeki haber merkezlerinin ürettiği yüksek kalitede haberlere ve son dakika video görüntülerine erişim sağlayacağı" anlamına geldiğini kaydetti.

News Corp CEO'su Robert Thomson, anlaşmanın "gazetecilik ticaretinin şartlarını değiştirecek bir dönüm noktası" olduğunu söyledi ve "Avustralya'daki habercilik sektöründe somut ve anlamlı bir etki yaratacağını" kaydetti.

Anlaşma, Avustralya parlamentosunun dijital firmaların haber kuruluşlarının ürettiği içerikleri yayınlamak için yapacağı ödeme üzerinde anlaşamaması durumunda fiyatı hükümete ait bir arabulucunun belirlemesini öngören yasanın yürürlüğe girmesinden bir ay sonra imzalandı.

Facebook, Avustralya'da yeni yürürlüğe giren ve sosyal medya şirketlerinin haber içeriği yayınlamak için basın kuruluşlarına ödeme yapmasını öngören yasa gereği Avustralyalı haber devi News Corp ile anlaşma yaptı. Salı günü açıklanan anlaşmanın şartlarıyla ilgili ayrıntılar paylaşılmadı.

Avustralya'daki yeni yasa, Amerikan sosyal medya firması Facebook ve küresel medya devi Rupert Murdock'un sahip olduğu News Corp arasında yaşanan çekişmeden sonra parlamentodan geçmişti. Facebook, Avustralya kaynaklı tüm haber içeriklerine engelleme getirmişti. Bunlar arasında bazı kamu dairelerinin ve acil yardım hizmetlerinin Corona salgını, orman yangınları ve diğer doğal afetlere ilişkin güncellenmiş verilerinin de bulunduğu sayfalar da yer alıyordu.

Anlaşmazlık, Avustralya hükümeti ve Facebook'un, nihai onay almadan önce yasa üzerinde bazı değişiklikler yapılması için anlaşmaya varmasıyla çözülmüştü.

News Corp, yan kuruluşu Sky News'un da Facebook'la ayrı bir anlaşma yaparak mevcut anlaşmanın süresinin uzatıldığını bildirdi.

Avustralyalı medya şirketleri, son yıllarda reklam gelirlerinin Google ve Facebook gibi büyük teknoloji firmalarının varlığı nedeniyle giderek azaldığına tanık oluyordu.

Google da yasanın çıkarılması durumunda haber içeriklerine engelleme getireceği tehdidinde bulunmuş, hatta geçtiğimiz Ağustos ayında dijital firmaların haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Avustralyalı kullanıcıların kişisel verilerinin tehlikeye gireceği uyarısı yapmıştı.

Ancak Google, News Corp ile birlikte Nine Entertainment ve Seven West Media gibi diğer Avustralyalı medya devleriyle ayrı anlaşmalara imza attı.

Nine Entertainment ve Seven West Media, olası bir anlaşma için Facebook'la niyet mektubu imzaladıklarını açıkladı.

