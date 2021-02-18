Facebook Avustralya’da Kriz Yarattı

Medya pazarlık yasa tasarısı, Avustralya Parlamentosu’nun alt kanadı tarafından çoktan kabul edildi ve gelecek hafta Senato'nun nihai onayını alması bekleniyor. Avustralya bu yasayla büyük teknoloji şirketlerini haber içeriği için ödeme yapmaya zorlayan ilk ülke olacak.

Yaklaşık 17 milyon Avustralyalı, her ay Facebook'u ziyaret ediyor.

Facebook'un hamlesi Avustralya'da “bomba karar’’ olarak duyuruldu. Sosyal medya devi, Avustralyalılar’ı kendi platformunda haber hikayeleri paylaşmalarını ve okumalarını yasaklamaktan duyduğu üzüntüyü bildirdi. Avustralya hükümeti ise geri adım atmayacağını söyledi. Bakanlar, Facebook yasağının "bu dijital sosyal devlerin muazzam pazar gücünü" ortaya koyduğuna dikkat çektiler.

Facebook, Avustralya çapında bir COVID-19 aşılama programının başlamasından üç gün önce yerel ve uluslararası haber kuruluşlarının sayfalarının yanı sıra eyalet hükümetleri ve hayır kurumlarının sayfalarını da engelledi.

Facebook, Avustralya hükümetinin planladığı yeni medya yasasına tepki olarak platform üzerinden haber içeriği paylaşımını durdurdu. Avustralya, Facebook ve Google gibi teknoloji devlerinin haber kaynaklarından paylaşılan içerik için ödeme yapmasını istiyor.

Avustralya'da sosyal medya yasalarındaki gelişmeler, Kanada ve Avrupa Birliği dahil dünyanın diğer bölgelerinde de yakından takip ediliyor.

Fletcher, "Platformlarında, ücretli gazeteciler çalıştıran kuruluşlardan herhangi bir bilgi alınamayacağını söylüyorlar. Sitelerinde bulunan hiçbir bilginin bu güvenilir kaynaklardan gelmediğini fiilen söylüyorlar" diye konuştu.

Facebook'un eylemleri konusunda titiz davranan İletişim Bakanı Paul Fletcher, "Facebook'un itibarı ve şöhreti açısından bunun ne anlama geldiği konusunda çok dikkatli düşünmesi gerekiyor" dedi.

Morrison, "Bu eylemler giderek artan sayıda ülkenin, hükümetlerden daha büyük olduklarını ve kuralların kendileri için geçerli olmaması gerektiğini düşünen büyük teknoloji şirketlerinin davranışları hakkında ifade ettikleri endişelerini doğrulayacak" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison kendi Facebook sayfasındaki açıklamasında, "Facebook'un bugün Avustralya'yı arkadaşlıktan çıkarma, sağlık ve acil durum hizmetleriyle ilgili temel bilgi hizmetlerini kesmeye yönelik eylemleri, hayal kırıklığı yarattığı kadar küstahça da" ifadelerini kullandı.

Facebook’un Avustralya'da haber akışını engellemesi yayıncılardan ve siyasetçilerden dünya çapında tepki topladı. Karar Avustralya ile sınırlı olsa da, başka ülkelerden politikacılar bunu dünya çapında benzer önlemleri düşünen hükümetlere baskı yapma girişimi olarak tanımladı.

Facebook, Avustralya’daki yasanın kendisi ile yayıncılar arasındaki ilişkiyi "temelde yanlış anladığını" savunuyor.

Google da dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketleri, diğer yayıncıların haberlerini kullanarak geleneksel medya kuruluşlarının internet siteleri için daha fazla trafik ve gelir oluşturduklarını savunuyor.

Yayıncılar ise, yazılı ve görsel yayın reklamları azaldığı için gazeteler, televiyon ve radyo istasyonları haber merkezlerini küçültmeye veya kapatmaya zorlanırken, Google ve Facebook gibi platformların internet medyasındaki gelirin büyük kısmını ele geçirdiğini söylüyor.

Dünyanın birçok yerinde, Google, Facebook ve diğerlerinin gelirlerini yayıncılarla paylaşmasını zorunlu kılmak için kurallar çıkarıldı. Bunlar arasında Avrupa Birliği’nin çıkardığı ve üye ülkelerin Haziran ayına kadar yasalaştırması gereken 2019 yönergesi de var.