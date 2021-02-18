Facebook, Avustralya'daki sosyal medya yasasına karşı, bu ülkedeki kullanıcıların haber içeriklerine erişimini kesti

Avustralya hükümetinin, meclisten geçirmeye hazırlandığı bir sosyal medya yasası, bu hükümeti Facebook ve Google ile karşı karşıya getirdi. Hükümet söz konusu yasa ile, Avustralyalı haber organizasyonlarının, Facebook ve Google'da yayınlanan içeriklerden pay alması gerektiğini öngörüyor.

Facebook yasaya misilleme olarak, Avustralyalı kullanıcıların, ülkeden ve dünyadan tüm haber içeriklerine erişimini engelledi.

Sadece haber içerikleri değil, Avustralya devlet kurumlarının Facebook sayfaları da erişime kapatıldı.

Sosyal medya devinden yapılan açıklamada, yasa eleştirildi ve "Facebook'un yayıncılarla olan ilişkisinin temelden yanlış anlaşıldığı" savunuldu.

Avustralya hükümeti ise Facebook'un güvenilir bir şirket olduğuna yönelik inancın, erişim engeliyle sorgulanmaya başladığını açıkladı.

Aynı yasadan etkilenecek olan Google ise arama motorunun Avustralya'daki faaliyetlerini durdurma tehdidi yaptıktan sonra ülkenin en büyük haber organizasyonlarından biri ile anlaşıldığı haberi alındı.

Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corp ile varılan anlaşma gereği Alphabet, (Google'ın da dahil olduğu çatı şirket) bir üyelik platformu geliştirececek ve reklam gelirlerini paylaşacak.