Facebook Avusturya’da aşırı sağcı haber sitesini kapattı

VİYANA (AA) - Avusturya’da yayın yapan aşırı sağcı "Unzensuriert.at" (Sansürsüz) haber portalının Facebook sayfası, sosyal medya ağı tarafından kapatıldı.
"Unzensuriert.at" sitesinden yapılan açıklamada, sayfalarının hangi gerekçeyle kapatıldığının henüz belirsiz olduğu belirtilse de Facebook kapatma gerekçesi olarak “Sayfanızdaki son faaliyetler, Facebook kullanım şartlarına uymuyor.” mesajını paylaştı.
Haber sitesi, sosyal paylaşım ağının sayfalarını kapatmasına tepki göstererek, bu durumun basın özgürlüğüne saldırı olduğunu ileri sürdü.
Yabancı, Müslüman ve göçmen karşıtlığını sıklıkla körükleyen haber sitesi, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisine (FPÖ) olan yakınlığıyla biliniyor.
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