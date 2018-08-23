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Facebook Bir Kişilik Testini Daha Kaldırdı

23.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Facebook, “myPersonality” isimli uygulamanın kullanıcı bilgilerini araştırma şirketleriyle paylaştığının belirlenmesi sonrasında uygulamaya yasak getirdi

Facebook Bir Kişilik Testini Daha Kaldırdı

Facebook, ikinci bir “kişilik testi” uygulamasını platformundan kaldırdı.

Facebook, “myPersonality” adlı kişilik testi uygulamasının 4 milyona yakın kullanıcı bilgisini kötü amaçla kullanmış olduğu gerekçesiyle bu kararı aldı. Uygulamayı geliştirenlerin Facebook’un inceleme talebini geri çevirmesi kararda etkili oldu.

Facebook, “myPersonality” isimli uygulamanın kullanıcı bilgilerini araştırma şirketleriyle paylaştığının belirlenmesi sonrasında, uygulamaya karşı gerekli adımları attıklarını belirtti.

Facebook, uygulama kullanıcılarına da, bilgilerinin kötü amaçla kullanıldığına dair bir uyarı göndereceklerini belirtti.

Facebook daha önce de, Cambridge Analytica araştırma şirketine kullanıcı bilgileri sızdıran bir uygulamayı, sosyal medya platformundan kaldırmıştı.

2007’de David Stillwell tarafından geliştirilen “myPersonality” uygulaması, kullanıcıların “kişilik” özelliklerini belirlemek için kullanıcıları sorular soruyor.

Mart ayında ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalında da, Facebook’un kullanıcı bilgilerini gizli tutma yükümlülüklerini ihlal ettiği dile getirilmiş ve bu, dünya çapı9nda tepki uyandırmıştı.

Facebook daha sonra binlerce uygulamayı incelemeden geçirdiklerini ve 400’den fazla uygulamayı da standartlara uymadıkları için askıya aldıklarını belirtmişti.

Cambridge Analytica,”This is Your Digital Life” adlı uygulama sayesinde 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerine erişmişti.

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