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Facebook çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Facebook'un çalışanlarına ne kadar maaş verdiği ortaya çıktı. Business Insider, Facebook'un çalışanlarına ödediği yıllık maaş miktarını açıkladı. Buna göre Facebook sadece sosyal medyada değil, en fazla maaş veren firmalar listesinde de zirveye oynuyor.

Facebook çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?

Facebook dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri. Bünyesinde Instagram ve WhatsApp gibi iki dev ismi daha barındıran ağ, en fazla maaş veren firmalar arasında da bulunuyor. Peki Facebook çalışanlarına yıllık ne kadar maaş ödüyor?

FACEBOOK EN YÜKSEK YILLIK MAAŞI DİREKTÖRE ÖDÜYOR

Bu sorunun cevabı bulundu. Business Insider, Facebook'un çalışanlarına ödediği yıllık maaşları açıkladı. Habere göre Facebook en yüksek yıllık maaşı mühendislik müdürüne ve direktöre veriyor. Facebook'taki en düşük yıllık maaş ise 78,499 dolar ile network mühendisinde.

İŞTE FACEBOOK ÇALIŞANLARININ YILLIK MAAŞI

Mühendis: 110,000 - 221,597 dolar
Analiz departmanı ekip lideri: 155,000 dolar
Ürün geliştirici: 105,000 - 199,355 dolar
Önyüz mühendisi: 110,000 - 225,000 dolar
Ürün menajeri: 110,000 - 240,000 dolar
Güvenlik mühendisi: 115,000 - 215,000 dolar
Elektrik mühendisi: 125,000 - 205,000 dolar
Optik bilimci: 140,000 - 180,359 dolar
Hardware mühendisi: 155,000 - 208,192 dolar
Direktör: 284,200 - 345,221 dolar
Network mühendisi: 78,499 - 180,000 dolar
İçerik strateji uzmanı: 115,000 - 180,000 dolar
Data bilimci: 110,659 - 216,331 dolar
Software mühendisi: 110,000 - 280,000 dolar
Data mühendisi: 110,000 - 195,424 dolar
Mühendislik Müdürü: 171,000 - 280,000 dolar
Teknik program yöneticisi: 111,636 - 225,000 dolar

facebook

Gördüğünüz üzere Facebook'un çalışanlarının büyük bir kısmını mühendisler oluşturuyor. Aldıkları yıllık maaşın ise ortalamanın üzerinde olduğu söyleniyor.

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