Facebook çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?

Facebook dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri. Bünyesinde Instagram ve WhatsApp gibi iki dev ismi daha barındıran ağ, en fazla maaş veren firmalar arasında da bulunuyor. Peki Facebook çalışanlarına yıllık ne kadar maaş ödüyor?

FACEBOOK EN YÜKSEK YILLIK MAAŞI DİREKTÖRE ÖDÜYOR

Bu sorunun cevabı bulundu. Business Insider, Facebook'un çalışanlarına ödediği yıllık maaşları açıkladı. Habere göre Facebook en yüksek yıllık maaşı mühendislik müdürüne ve direktöre veriyor. Facebook'taki en düşük yıllık maaş ise 78,499 dolar ile network mühendisinde.

İŞTE FACEBOOK ÇALIŞANLARININ YILLIK MAAŞI

Mühendis: 110,000 - 221,597 dolar

Analiz departmanı ekip lideri: 155,000 dolar

Ürün geliştirici: 105,000 - 199,355 dolar

Önyüz mühendisi: 110,000 - 225,000 dolar

Ürün menajeri: 110,000 - 240,000 dolar

Güvenlik mühendisi: 115,000 - 215,000 dolar

Elektrik mühendisi: 125,000 - 205,000 dolar

Optik bilimci: 140,000 - 180,359 dolar

Hardware mühendisi: 155,000 - 208,192 dolar

Direktör: 284,200 - 345,221 dolar

Network mühendisi: 78,499 - 180,000 dolar

İçerik strateji uzmanı: 115,000 - 180,000 dolar

Data bilimci: 110,659 - 216,331 dolar

Software mühendisi: 110,000 - 280,000 dolar

Data mühendisi: 110,000 - 195,424 dolar

Mühendislik Müdürü: 171,000 - 280,000 dolar

Teknik program yöneticisi: 111,636 - 225,000 dolar

Gördüğünüz üzere Facebook'un çalışanlarının büyük bir kısmını mühendisler oluşturuyor. Aldıkları yıllık maaşın ise ortalamanın üzerinde olduğu söyleniyor.

