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Facebook Campus: Facebook başladığı yere geri döndü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Facebook, Facebook Campus ile kuruluş amacına geri döndü. İlk olarak Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenciler için kurulan Facebook, Facebook Campus ile 16 yıl sonra tekrar öğrenciler için hizmet vermeye karar verdi.

Facebook Campus: Facebook başladığı yere geri döndü!

Facebook'un kuruluş hikayesini bileniniz vardır. Özellikle The Social Network (Sosyal Ağ) filminde bu anlar, oldukça güzel bir kurguyla anlatılır. Mark Zuckerberg, arkadaşlarıyla birlikte dahiyane projesi Facebook'u Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerinin dijital iletişim kurması için hayata geçirdi. Daha sonra Facebook'un çalıntı olduğuna dair iddialarla ve buna dair davalarla uğraşsa da Facebook milyarlarca kişinin giriş yaptığı bir sosyal medya platformu haline geldi. Facebook, doğrusunu söylemek gerekirse aradan geçen 16 yılda çok değişti. Fakat sosyal medya platformu, bir kesimi hiç unutmadı; öğrencileri. Facebook Campus de bunun bir kanıtı.

ÖĞRENCİLER İÇİN FACEBOOK CAMPUS DUYURULDU

Facebook Campus, Facebook'un üniversite öğrencilerini bir araya getiren bir platform. Facebook tarafından resmi olarak duyurusu yapılan Facebook Campus'te öğrenciler, tıpkı Facebook'un ilk zamanları gibi üniversite e-postaları ile giriş yaparak Facebook Campus'e üye olacak ve üniversite arkadaşları ile birlikte iletişime geçebilecek, gönderi paylaşabilecek. Sıradan Facebook kullanıcıları ise Facebook Campus'e erişemeyecek. Diğer bir deyiş ile öğrenciler için yalıtılmış bir alan oluşturulacak.

Facebook Campus

HEDEF GENÇ NÜFUS

Facebook'un 16 yıl sonra özüne dönmesi şüphesiz şaşırtıcı. Fakat bildiğiniz üzere son veriler, Facebook'taki genç nüfusun azaldığını gösteriyor. Facebook'un da Facebook Campus ile gençleri tekrar Facebook'a çekmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

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