Facebook Campus: Facebook başladığı yere geri döndü!

Facebook'un kuruluş hikayesini bileniniz vardır. Özellikle The Social Network (Sosyal Ağ) filminde bu anlar, oldukça güzel bir kurguyla anlatılır. Mark Zuckerberg, arkadaşlarıyla birlikte dahiyane projesi Facebook'u Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerinin dijital iletişim kurması için hayata geçirdi. Daha sonra Facebook'un çalıntı olduğuna dair iddialarla ve buna dair davalarla uğraşsa da Facebook milyarlarca kişinin giriş yaptığı bir sosyal medya platformu haline geldi. Facebook, doğrusunu söylemek gerekirse aradan geçen 16 yılda çok değişti. Fakat sosyal medya platformu, bir kesimi hiç unutmadı; öğrencileri. Facebook Campus de bunun bir kanıtı.

ÖĞRENCİLER İÇİN FACEBOOK CAMPUS DUYURULDU

Facebook Campus, Facebook'un üniversite öğrencilerini bir araya getiren bir platform. Facebook tarafından resmi olarak duyurusu yapılan Facebook Campus'te öğrenciler, tıpkı Facebook'un ilk zamanları gibi üniversite e-postaları ile giriş yaparak Facebook Campus'e üye olacak ve üniversite arkadaşları ile birlikte iletişime geçebilecek, gönderi paylaşabilecek. Sıradan Facebook kullanıcıları ise Facebook Campus'e erişemeyecek. Diğer bir deyiş ile öğrenciler için yalıtılmış bir alan oluşturulacak.