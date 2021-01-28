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Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'den Apple'a sert sözler!

28.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'den Apple'a sert sözler!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'a yönelik itiraf niteliğinde yeni bir açıklama yaptı. Zuckerberg, Apple'ın gizlilik değişikliklerine değinerek Cupertinolu şirketin giderek Facebook'un en büyük rakiplerinden biri olduğunu belirtti.

Apple ile Facebook'un arasında iOS 14'teki gizlilik değişiklikleri yüzünden soğuk rüzgarlar esiyor. Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarına reklam izleme amacıyla bilgilerini paylaşmak isteyip istemediklerini daha belirgin bir şekilde soracak bir yazılım değişikliği için hazırlanıyor. Facebook ise gelirinin neredeyse tamamını çevrimiçi reklamcılıktan sağladığı için Apple'ın bu kararına oldukça karşı. Facebook'un iddiasına göre bu değişiklik küçük işletmeleri tehdit ediyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise şirketin dördüncü çeyrek mali durum toplantısında yaptığı açılış konuşmasında bu konuya, yani Apple'a ve Apple'ın değişikliklerine değindi.

'FACEBOOK'UN EN BÜYÜK RAKİBİ APPLE'

CNBC'nin haberine göre, Mark Zuckerberg, Facebook’un giderek Apple’ı en büyük rakiplerinden biri olarak gördüğünü itiraf etti. Zuckerberg açıklamasında Apple’ın kendi hizmetlerine, özellikle de Facebook’un Messenger ve WhatsApp hizmetleriyle rekabet eden iMessage hizmetine yardım etmek için kendi konumunu kullandığını öne sürdü. Zuckerberg, Facebook’a ait olan ''Apple’ın gizlilik değişikliklerinin küçük işletmelerin müşterilerine hedefli reklamlarla ulaşmasını zorlaştıracağı'' argümanını da yineledi.

Facebook

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APPLE BASKIN PLATFORM KONUMUNU KULLANIYOR

Apple, uygulamalarımızın ve diğer uygulamaların çalışma şekline müdahale etmek için baskın platform konumunu kullanıyor ve bunu kullanıcılara kendi uygulamalarını tercih ettirmek için düzenli olarak yapıyor.” diyen Zuckerberg, “Biz ve diğerleri, öngörülebilir bir gelecekte buna karşı çıkacağız.” diyerek Apple'ın değişikliğine karşı durmaya devam edeceklerini belirtti.

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