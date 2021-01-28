Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'den Apple'a sert sözler!

Apple ile Facebook'un arasında iOS 14'teki gizlilik değişiklikleri yüzünden soğuk rüzgarlar esiyor. Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarına reklam izleme amacıyla bilgilerini paylaşmak isteyip istemediklerini daha belirgin bir şekilde soracak bir yazılım değişikliği için hazırlanıyor. Facebook ise gelirinin neredeyse tamamını çevrimiçi reklamcılıktan sağladığı için Apple'ın bu kararına oldukça karşı. Facebook'un iddiasına göre bu değişiklik küçük işletmeleri tehdit ediyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise şirketin dördüncü çeyrek mali durum toplantısında yaptığı açılış konuşmasında bu konuya, yani Apple'a ve Apple'ın değişikliklerine değindi.

'FACEBOOK'UN EN BÜYÜK RAKİBİ APPLE'

CNBC'nin haberine göre, Mark Zuckerberg, Facebook’un giderek Apple’ı en büyük rakiplerinden biri olarak gördüğünü itiraf etti. Zuckerberg açıklamasında Apple’ın kendi hizmetlerine, özellikle de Facebook’un Messenger ve WhatsApp hizmetleriyle rekabet eden iMessage hizmetine yardım etmek için kendi konumunu kullandığını öne sürdü. Zuckerberg, Facebook’a ait olan ''Apple’ın gizlilik değişikliklerinin küçük işletmelerin müşterilerine hedefli reklamlarla ulaşmasını zorlaştıracağı'' argümanını da yineledi.