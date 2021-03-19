Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ten iOS 14.5 için yeni açıklama!

Facebook ile Apple'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği bir süredir biliniyor. Bu rüzgarların soğuk esmesinin nedeni ise Apple'ın iOS 14 için planladığı ve ''Uygulama İzleme Şeffaflığı'' olarak adlandırılan gizlilik güncellemesi. Şirketin iOS 14.5 ile sunmak üzere hazırlandığı bu özellik ile uygulamaların kimlik toplama iznini kullanıcıların tercihine bırakılacak. Bu duruma karşı çıkan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve özelliğin arkasındaki isim olan Apple CEO'su Tim Cook'tan sert sözlerle dolu açıklamalar gelmişti. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg şimdi ise katıldığı bir Clubhouse odasında bu konu hakkında yeni açıklamalar yaptı.

İOS 14.5'TEKİ DEĞİŞİKLİK FACEBOOK'A FAYDA SAĞLAYABİLİR

CNBC'nin haberine göre, Mark Zuckerberg, sosyal medya şirketinin Apple’ın iOS 14 için planlanan gizlilik güncellemesini “yönetebileceğinden” emin olduğunu söyledi. İyi bir pozisyonda olacaklarını dile getiren Facebook CEO'su Zuckerberg, daha fazla işletmenin ürünlerini doğrudan Facebook ve Instagram üzerinden satmaya karar vermesi durumunda değişikliğin Facebook’a fayda sağlayacağını açıkladı. Bu noktada ''bizim platformlarımız'' ifadesini kullanan Zuckerberg, değişiklik nedeniyle daha fazla müşteriye ulaşmak isteyecek işletmelerin Facebook platformlarını kullanabileceğini ima ediyor ve bu durumun Facebook'u daha güçlü bir konuma getirebileceğini söylüyor.