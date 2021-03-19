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  4. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ten iOS 14.5 için yeni açıklama!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ten iOS 14.5 için yeni açıklama!

19.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, katıldığı bir Clubhouse odasında Apple'ın iOS 14.5 ile kullanıcılara sunacağı ''Uygulama İzleme Şeffaflığı'' özelliği hakkında açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, yaptığı açıklamada, şirketin Apple'ın iOS 14 için planlanan gizlilik güncellemesini yönetebileceğinden emin olduğunu söyleyerek, ”İyi bir pozisyonda olacağız'' dedi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ten iOS 14.5 için yeni açıklama!

Facebook ile Apple'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği bir süredir biliniyor. Bu rüzgarların soğuk esmesinin nedeni ise Apple'ın iOS 14 için planladığı ve ''Uygulama İzleme Şeffaflığı'' olarak adlandırılan gizlilik güncellemesi. Şirketin iOS 14.5 ile sunmak üzere hazırlandığı bu özellik ile uygulamaların kimlik toplama iznini kullanıcıların tercihine bırakılacak. Bu duruma karşı çıkan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve özelliğin arkasındaki isim olan Apple CEO'su Tim Cook'tan sert sözlerle dolu açıklamalar gelmişti. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg şimdi ise katıldığı bir Clubhouse odasında bu konu hakkında yeni açıklamalar yaptı.

İOS 14.5'TEKİ DEĞİŞİKLİK FACEBOOK'A FAYDA SAĞLAYABİLİR

CNBC'nin haberine göre, Mark Zuckerberg, sosyal medya şirketinin Apple’ın iOS 14 için planlanan gizlilik güncellemesini “yönetebileceğinden” emin olduğunu söyledi. İyi bir pozisyonda olacaklarını dile getiren Facebook CEO'su Zuckerberg, daha fazla işletmenin ürünlerini doğrudan Facebook ve Instagram üzerinden satmaya karar vermesi durumunda değişikliğin Facebook’a fayda sağlayacağını açıkladı. Bu noktada ''bizim platformlarımız'' ifadesini kullanan Zuckerberg, değişiklik nedeniyle daha fazla müşteriye ulaşmak isteyecek işletmelerin Facebook platformlarını kullanabileceğini ima ediyor ve bu durumun Facebook'u daha güçlü bir konuma getirebileceğini söylüyor.

Facebook

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FACEBOOK HAZIRLIĞINI YAPMIŞTI

Aslında Facebook, daha fazla ticari ürün sunarak, yaklaşan Apple değişikliklerine karşı bir nevi hazırlık yapmıştı. Şirket, çok yakın bir tarihte Facebook'a ve bünyesinde bulunan sosyal medya platformu Instagram'a yönelik mağaza özelliği ile karşımıza çıkmıştı. Bu özellik, Zuckerberg'in dediği gibi işletmelerin Facebook platformlarına kaymasında büyük bir etken olabilir. Ancak bunu yaşayıp görmemiz gerek.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Apple Mark Zuckerberg iOS
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