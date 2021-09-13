HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ateş altında

Facebook cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ateş altında

13.09.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişiye özel olarak tasarlanan reklamlar bazen cinsiyetçilik yapılmasına neden olabiliyor. Küresel çapta milyonlarca kullanıcısı olan Facebook bu tehlikenin en fazla barındırıldığı uygulama olarak kendisini belli etti.

Facebook cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ateş altında

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness tarafından yapılan açıklamaya göre Facebook, iş ilanları konusunda cinsiyet temelli bir ayrımcılık yapıyor. Bunu kendi açtıkları iş ilanında gördüklerini söyleyen bu kuruluş tartışmaya yol açtı. Özellikle kadınlara ve üst yaş grubuna haksızlık yapıldığını ifade etti.

Global Witness tarafından yapılan iş ilanında kadınlara ve 55 yaş üstündekilere ilanın gösterilmemesi talep edildi. Normal şartlarda herhangi bir uygulamanın bunu kabul etmemesi gerekiyor. Ancak Facebook bu iş ilanını kabul etti. Böylece cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açtı.

Sosyal medya devi ile ilgili ortaya atılan iddialar sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda Facebook içerisinde teknik eleman ve pilot ilanlarının genellikle erkeklere gösterildiği ifade ediliyordu. Ayrıca psikolog ve hemşire ilanları ise ağırlıklı olarak kadınlara gösteriliyor. Böylece cinsiyet temelli bir başka ayrımcılık yapılıyor.

Facebook algoritmaları bundan kısa bir süre önce siyahi kişiler için haksızlık yapıyordu. Şimdi ise kadınlar ve 55 yaş üstü için benzer haksızlıklar yapıldığı ortaya çıktı. Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

iPhone 13 araştırması büyük şaşkınlık yarattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı13 yaşındaki kız çocuğuna adi işkence! 41 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Realme, 108MP kameralı ürünü ile çıtayı yükselttiRealme, 108MP kameralı ürünü ile çıtayı yükseltti
Anahtar Kelimeler:
facebook
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Bakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyor

Bakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyor

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.