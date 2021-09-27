Facebook, çocuklar için Instagram uygulaması geliştirme projesine ara verdi

Facebook, 13 yaşından küçük çocuklar için geliştirmeyi planladığı Instagram uygulaması projesine ara verdiğini duyurdu.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, çocuklar için ayrıca bir Instagram uygulaması geliştirmenin doğru proje olduğuna inandıklarını ancak aileler, kamu görevlileri ve düzenleyicileri ile konuşmak için bu kararı aldıklarını açıkladı.

Mosseri, yazılı açıklamasında, 13 yaşından küçük çocukların halen telefon uygulamalarını indirdiklerini, amaçlarının ailelerinin kontrolünde daha güvenli bir Instagram uygulaması geliştirmek olduğunu vurguladı.

Instagram, son olarak Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan bir haber yüzünden eleştirilmişti.

Gazetenin haberine göre Instagram, şirket içinde yaptırdığı ve sosyal medyanın gençlerin psikolojisini ve beden algısını olumsuz etkilediğini gösteren araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmadı.

Gizli tutulan araştırma sonuçları, Instagram'ın özellikle genç kızlarda anksiyete ve depresyon düzeyini artırdığını gösteriyor.

'Projemiz yanlış anlaşıldı'

Mosseri ise çocuklar için tasarlanmış bir uygulama fikrinin arkasında olduklarını vurgulayarak projelerinin yanlış anlaşıldığını aktardı.

Bu süreçte aileler, siyasetçiler ve kamu görevlileri tarafından dile getirilen endişelerin dinleneceği belirtildi.

WSJ'nin haberinin ardından Instagram'a tepki gösteren bazı kuruluşlar ve siyasetçiler, şirketin kârı her şeyin önüne koyarak kasten bu bulguları gizlediğini söylemişti.

Şirkete göre ise bu araştırmaları, "karmaşık ve zor meseleleri anlamaya çalıştıklarını" gösteriyor.

Instagram, WSJ'nin haberindeki iddialara, yaptırdıkları araştırmaları savunan uzun bir blog yazısı ile yanıt vermişti.