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Facebook, çocukları istismar eden paylaşımları önleyecek

25.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Facebook, çocukları istismar eden paylaşımları önleyecek

Facebook, sosyal ağında insanların çocukları istismar eden içerikleri paylaşmasını önlemeye yardımcı olmak için daha fazla araç test ediyor. Bunlardan biri, Facebook uygulamalarında çocuk keşfiyle bağlantılı arama terimlerini kullanan kişilere gösterilmesi planlanan bir açılır mesaj.

Bu mesaj, bu tarz içerikleri görüntülemenin sonuçlarını ayrıntılı olarak açıklayacak ve suçlu yönlendirme kuruluşlarından nasıl yardım alınacağına dair bilgi sağlayacak.

Diğer önlem ise “viral, çocuk istismarına yönelik içeriğin” “kötü niyetli olmayan şekilde paylaşılmasına” odaklanıyor. Bu materyali paylaşan kişiler, neden olabileceği zararlar hakkında bir güvenlik uyarısı görecek. Uyarı, içeriğin Facebook kurallarını ve bu tür materyalleri paylaşmanın yasal sonuçlarını ihlal ettiğine dair bir bildiri içeriyor. Facebook içeriği kaldıracak ve Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) bildirecek. Ardından bu tür materyalleri tanıtan hesaplar silinecek. Başka yerlerde Facebook, çocuk güvenliği politikalarını güncelledi. Küresel güvenlik başkanı Antigone Davis’e göre Facebook, çocuk istismarıyla ilgili görüntüleri paylaşmaya adanmış “profilleri, sayfaları, grupları ve hashtag’leri kaldıracak.

FACEBOOK BU TARZ İÇERİKLERİ KALDIRACAK

Çocuk istismarı içerebilecek materyali paylaşan kişiler, neden olabileceği zararlar hakkında bir güvenlik uyarısı görecektir. Uyarı, içeriğin sosyal platform devinin kurallarını ve bu tür materyalleri paylaşmanın yasal sonuçlarını ihlal ettiğine dair uyarı içerecek. Sosyal platform bu tarz içerikleri kaldıracak ve Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) bildirecek. Ardından bu tür materyalleri tanıtan hesapları silecek.

Ayrıca şirket, Facebook ve Instagram’ın raporlama menüsünü güncelledi. Kullanıcılar, Çıplaklık ve Cinsel Aktivite bölümünün altında “bir çocuğu içerir” adında bir seçenek daha görecek. Sosyal platform, bu şekilde bildirilen materyallerin içerik incelemeciler için öncelik kazanacağını söylüyor. Ayrıca, yayınların ne zaman çocuk istismarı içerebileceğini tespit etmek ve incelemeciler için bunlara öncelik vermek üzere Google’ın İçerik Güvenliği API’si benimsenecek.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Instagram
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