Facebook, çocukları istismar eden paylaşımları önleyecek

Bu mesaj, bu tarz içerikleri görüntülemenin sonuçlarını ayrıntılı olarak açıklayacak ve suçlu yönlendirme kuruluşlarından nasıl yardım alınacağına dair bilgi sağlayacak.

Diğer önlem ise “viral, çocuk istismarına yönelik içeriğin” “kötü niyetli olmayan şekilde paylaşılmasına” odaklanıyor. Bu materyali paylaşan kişiler, neden olabileceği zararlar hakkında bir güvenlik uyarısı görecek. Uyarı, içeriğin Facebook kurallarını ve bu tür materyalleri paylaşmanın yasal sonuçlarını ihlal ettiğine dair bir bildiri içeriyor. Facebook içeriği kaldıracak ve Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) bildirecek. Ardından bu tür materyalleri tanıtan hesaplar silinecek. Başka yerlerde Facebook, çocuk güvenliği politikalarını güncelledi. Küresel güvenlik başkanı Antigone Davis’e göre Facebook, çocuk istismarıyla ilgili görüntüleri paylaşmaya adanmış “profilleri, sayfaları, grupları ve hashtag’leri kaldıracak.

FACEBOOK BU TARZ İÇERİKLERİ KALDIRACAK

Çocuk istismarı içerebilecek materyali paylaşan kişiler, neden olabileceği zararlar hakkında bir güvenlik uyarısı görecektir. Uyarı, içeriğin sosyal platform devinin kurallarını ve bu tür materyalleri paylaşmanın yasal sonuçlarını ihlal ettiğine dair uyarı içerecek. Sosyal platform bu tarz içerikleri kaldıracak ve Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) bildirecek. Ardından bu tür materyalleri tanıtan hesapları silecek.