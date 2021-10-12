Facebook çöktü mü? Facebook'ta erişim sorunu!

Geçtiğimiz hafta büyük bir kesinti ile gündeme gelen Facebook'ta tekrar erişim sorunu yaşandığı iddia ediliyor.

Reuters'ın Downdetector’e dayandırdığı son dakika haberine göre, kullanıcı raporları Facebook'ta sorun olduğunu gösteriyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector'un Twitter'dan verdiği bilgilere göre ise bazı kullanıcılar Facebook'a erişim problemi yaşıyor.

Facebook'ta sorun yaşayan kullanıcıların büyük bir kısmının ABD'de olduğu, ancak Avrupa'nın bazı bölgelerinde de kesintiler yaşandığı öne sürülüyor.

Türkiye'deki kullanıcıların sorun yaşayıp yaşamadığı henüz bilinmiyor.

FACEBOOK'TAKİ BÜYÜK KESİNTİ 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Facebook geçtiğimiz hafta dünya çapında erişim sorunu yaşamış ve söz konusu sorun yaklaşık 6 saat sonra giderilebilmişti. Facebook ile birlikte Facebook çatısı altındaki WhatsApp ve Instagram'da da hizmet kesintisi yaşanmıştı.

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