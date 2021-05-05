Facebook Denetleme Kurulu'ndan Trump kararı

Trump'ın hesabı bu süre içinde kapalı kalacak.Facebook, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın hesabının askıya alınması kararını altı aylığına uzattı. Facebook'un yarı bağımsız Denetleme Kurulu'nda yapılan oylamada Facebook'un aldığı askıya alma kararı uzatılırken şirketin kararı alma şekli ise eleştirildi.

Trump'ın hesabı, taraftarlarının 6 Ocak'ta Amerikan Kongresine yaptığı baskın ve Trump'ın taraftarlarına attığı destek mesajlarının ardından "süresiz" olarak askıya alınmıştı.

Denetleme Kurulundan yapılan açıklamada, o dönem sürmekte olan ciddi şiddet riskinin askıya alma kararına haklı bir gerekçe olduğu, ancak Facebook'un hesabı "süresiz" askıya almasının uygun görülmediği kaydedildi. Açıklamada Facebook'un "muğlak ve standardı bulunmayan bir ceza vererek ve konuyu Denetleme Kuruluna havale ederek sorumluluklarından kaçmaya çalıştığı" da kaydedildi.

"Ya tamamen kapatılmalı ya da süresi belirlenmeli"

Kurul, devlet ve hükümet başkanlarına karşı diğer kullanıcılarla aynı kuralların geçerli olması gerektiğini, bu bağlamda Trump vakasında da ya hesabın tamamen kapatılması ya da süresi net bir şekilde açıklanmış bir zaman diliminde askıya alınması gerektiğini kaydetti.