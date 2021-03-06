Facebook dengeleri altüst ediyor

Her geçen gün kullanıcı sayısı ciddi oranda artış gösteren sosyal medya platformları iki kutuplu yapıya doğru hızla kayıyor. Bundaki en önemli etken hiç şüphesiz sadece kar amacı değil. Aynı zamanda blokların kendi arasındaki mücadelesi de önemli.

Batı bloğunu temsil eden Facebook ve YouTube gibi platformlar şu an bir miktar daha ön planda. YouTube daha çok ilginç eğlenceli videolarla ön plana çıkıyor. Facebook ise köklü bir ABD uygulaması.

Yapılan sosyal medya araştırmalarında Facebook 2021 yılında da tüm dengeleri altüst etti. Şu andaki aktif kullanıcı sayısı 2,4 milyar düzeyinde Üstelik bu aktif kullanıcı sayısı sadece 1 yılı temsil etmiyor. Yalnızca 1 aylık aktif kullanıcı sayısı diyebiliriz.

Facebook bu başarısı ile birlikte ABD ve Avrupa gibi ülkeleri fazlasıyla ön plana çıkarmayı başarıyor. YouTube ise aylık olarak 2 milyar aktif kullanıcı sayısına sahip. Instagram yine benzer şekilde 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile göz kamaştırıyor.

Öte yandan Avrasya Bloğuna baktığımızda Telegram 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına sahip. TikTok ve WeChat ise birlikte 2 milyar kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Yani Avrasya bloğunda da güçlü bir duruş olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik TikTok gibi bir dev diğer tüm sosyal medya platformlarını yutabilir.