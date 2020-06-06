Facebook Devlet Kontrolundaki Medya Kuruluşlarını Etiketleyecek

Sosyal medya şirketi Facebook devlet kontrolundaki medya kuruluşlarının yayımladığı içerik ve reklamları etiketlemeye başlayacağını açıkladı. ABD’de bütçesi Kongre onayına tabi olan ve yasa gereği editöryel bağımsızlığı bulunan Voice of America, “kamu hizmeti veren medya kuruluşlarının devlet kontrolundaki medya kuruluşlarından ayrı tutulmasını” memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Facebook’tan Perşembe günü yapılan açıklamada, devlet kontrolunda bulunan Russia Today ve Çin haber ajansı Xinhua gibi medya kuruluşlarına ait sayfalarda bu kuruluşların devlet denetiminde olduğuna ilişkin bir uyarının olacağı belirtildi.
Uygulamanın gelecek hafta ABD’de başlayacağı daha sonra da diğer ülkelerde hayata geçirileceği kaydedildi. Facebook yetkilileri, kullanıcıların bir içeriği okurken bu içeriğin hangi kaynaktan geldiğini bilmelerini sağlamak üzere böyle bir uygulamayı başlatma kararı aldıklarını belirtti.
Facebook’un güvenlik politikasından sorumlu yöneticisi Nathaniel Gleicher “Bizim endişemiz devlet medyasının, medya kuruluşunun gündem belirleme gücüyle devletin stratejik desteğini birleştirmesi. Bir protestoya ilişkin bir haber okuyorsanız, bu haberi kimin yazdığını ve ne gibi bir amacı olduğunu bilmek çok önemli” sözleriyle yeni uygulamayı anlattı.
Voice of America: “Kamu hizmeti veren medya ile devlet kontrolundaki medya ayrı tutuluyor”
ABD’de bütçesini Kongre’den alan ancak yasa gereği editöryel bağımsızlığı bulunan Voice of America’dan Facebook’un yeni politikasıyla ilgili yazılı açıklama geldi. Açıklamada “Haber içeriğinin etiketlenmesi politikasında kamu hizmeti veren medya kuruluşlarının, devlet kontrolunda bulunan medya kuruluşlarından net bir şekilde ayrı tutulması kararının” memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Facebook’un yalnızca “tamamen ya da kısmen hükümetlerinin editöryel kontrolunda bulunan medya kuruluşlarını ‘devlet kontrolundaki medya’ kuruluşu kategorisine” alma kararının, kamu bütçesiyle fonlanan ve tam editöryel bağımsızlığı hukuki bir güvenlik duvarıyla güvence altına alınan Voice of America gibi kuruluşları kapsamadığı vurgulandı.
VOA’in açıklamasında, “1976 yılında Başkan Gerald Ford tarafından yürürlüğe konulan güvenlik duvarının, kuruluşun yaptığı haberciliğin ve kurumda görevli gazetecilerin güvenilirliğini garanti altına aldığı; bir başka hükümet dairesi ya da yetkilisinin usulsüz etkisi ya da baskısının da önüne geçtiğinin” altı çizildi.
Facebook söz konusu uygulamaya yönelik planını geçtiğimiz Aralık ayında açıklamıştı. Ancak uygulamanın hayata geçmesi, Corona virüsü salgınının yanı sıra ABD’de 10 gündür düzenlenen George Floyd protestoları sırasında Çin ve Rusya gibi ülkelerin kontrolundaki medya kuruluşları tarafından üretilen içeriğin tartışmaya yol açmasının ardından geldi.
Facebook yetkilileri, önümüzdeki aylarda ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde önlem amaçlı olarak devlet kontrolundaki medya kuruluşlarının ABD’de bu sosyal platformda reklam vermesini engelleyeceklerini de açıkladı.
“Devlet kontrolundaki medya kuruluşları" listesi hangi kriterlere göre belirlendi?
Facebook, hangi medya kuruluşlarının devlet kontrolunda kuruluşlar kategorisinde değerlendirileceğini belirlerken 65 uzmana danıştı, kriterler de bu istişare sonucunda belirlendi.
Şirketin güvenlik politikasından sorumlu olan Gleicher, “Hükümetlerin medyayı kontrol etmek amacıyla finansman sağlama mekanizmasını kullanmayı sürdürdüğünü ancak bunun da tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle devlet kontrolundaki medya tanımımız, söz konusu kuruluştaki mali denetimin ya da mülkiyet değerlendirmesinin ötesine geçiyor ve bir hükümetin editöryel kontrol gücüne sahip olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmasını da içeriyor” ifadeleriyle anlattı.
Bir medya kuruluşunun “devlet kontrolunda” olup olmadığı belirlenirken göz önünde şu kriterler bulunduruldu:
Medya kuruluşunun finansman ve gelir kaynakları
Varlık nedeni ve yetkileri (mission statement and mandate)
İçerik kaynaklarına ilişkin şeffaflık, bağımsızlık ve kaynakların çeşitliliği gibi yayın ilkeleri
Yönetim yapısı
İç denetim mekanizmaları ve bağımsızlığın üçüncü taraflarca teyit edilip edilmemesi
Şirketin yeni politikasına göre, Çin’in CCTV televizyonu ve Xinhua haber ajansı, Russia Today ve Sputnik “devlet kontrolundaki medya kuruluşları” etiketiyle Facebook’ta yer alacak.
Ancak Facebook yetkilileri listenin değişebileceğini ve etiketlenen kuruluşların da itiraz hakkının bulunduğunu belirtiyor.
Facebook, son dönemde siyasetçilerin paylaştığı içeriklerin teyit gerektirip gerektirmediği konusunda yaşanan tartışmada Twitter’dan farklı bir yaklaşım benimsemesiyle dikkat çekmişti.