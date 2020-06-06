Facebook Devlet Kontrolundaki Medya Kuruluşlarını Etiketleyecek

Sosyal medya şirketi Facebook devlet kontrolundaki medya kuruluşlarının yayımladığı içerik ve reklamları etiketlemeye başlayacağını açıkladı. ABD’de bütçesi Kongre onayına tabi olan ve yasa gereği editöryel bağımsızlığı bulunan Voice of America, “kamu hizmeti veren medya kuruluşlarının devlet kontrolundaki medya kuruluşlarından ayrı tutulmasını” memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Facebook’tan Perşembe günü yapılan açıklamada, devlet kontrolunda bulunan Russia Today ve Çin haber ajansı Xinhua gibi medya kuruluşlarına ait sayfalarda bu kuruluşların devlet denetiminde olduğuna ilişkin bir uyarının olacağı belirtildi.

Uygulamanın gelecek hafta ABD’de başlayacağı daha sonra da diğer ülkelerde hayata geçirileceği kaydedildi. Facebook yetkilileri, kullanıcıların bir içeriği okurken bu içeriğin hangi kaynaktan geldiğini bilmelerini sağlamak üzere böyle bir uygulamayı başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Facebook’un güvenlik politikasından sorumlu yöneticisi Nathaniel Gleicher “Bizim endişemiz devlet medyasının, medya kuruluşunun gündem belirleme gücüyle devletin stratejik desteğini birleştirmesi. Bir protestoya ilişkin bir haber okuyorsanız, bu haberi kimin yazdığını ve ne gibi bir amacı olduğunu bilmek çok önemli” sözleriyle yeni uygulamayı anlattı.