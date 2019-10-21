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Facebook dış kaynaklı birçok Instagram hesabını kapattı

21.10.2019 22:06 | Son Güncelleme

Facebook, 2020 ABD başkanlık seçimlerine ilişkin kamuoyu oluşturmaya çalışan Rusya kaynaklı çok sayıda sosyal medya hesabını kapattı.

Facebook dış kaynaklı birçok Instagram hesabını kapattı

Şirket, hesapların Kremlin’le ilintili olduğunu söyledi.Facebook, Rusya ve İran kaynaklı olan ve 2020'de yapılacak ABD başkanlık seçimlerine ilişkin taraflı mesajlar yaydığı belirlenen çok sayıda Instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.

Sosyal medya devi tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu hesapların Virginia ve Florida gibi ABD eyaletlerinde yaşayanlara aitmiş gibi sunulduğu kaydedildi. Şirket ayrıca kapatılan hesaplar arasında Rusya'nın yanı sıra İran kaynaklı üç ağın da bulunduğunu duyurdu.

Facebook, Rus ağının Rusya'nın İnternet Araştırma Ajansı (IRA) ile "bazı bağlantıları bulunduğunu" ifade etti. Washington daha önce IRA kurumunun Moskova tarafından 2016'da yapılan seçimlere müdahale sürecinde kullanıldığını söylemişti.

Facebook'un siber güvenlik politikalarından sorumlu yöneticisi Nathaniel Gleicher, "Bu operasyonun temelde ABD'deki kamusal tartışmaları hedef aldığını ve ABD'de çoğu zaman zorlu, ihtilaflı ve bölünmeye yol açan meselelere odaklandığını görüyoruz" dedi. Gleicher, "Dolayısıyla seçim için önemli olan konulara odaklanmış oluyorsunuz. Ancak bunu yapanların amacının tam olarak ne olduğunu söylemem mümkün değil" diye konuştu.

IRA ile bağlantılı ağın, 50 Instagram ve bir Facebook hesabını kullanarak 246 bin takipçi kazandığını söyleyen Gleicher, sözkonusu takipçilerin yaklaşık yüzde 60'ının ABD'de olduğu belirtti. Bunlar arasındaki en eski hesapların bu yılın Ocak ayında oluşturulduğunu kaydeden yetkili, operasyonun henüz "olgunlaşmamış" olduğunu ifade etti.

Rusya, İran ve bazı diğer ülkelerin gelecek yıl yapılacak seçimlerin sonucunu etkilemek için harekete geçebileceği uyarısında bulunan Amerikan güvenlik makamları, Amerikan kamuoyunu etkilemek amacıyla dış kaynaklı sosyal medya kampanyaları düzenlenebileceğini ve buna karşı tetikte olduklarını bildirmişlerdi.

Moskova ve Tahran ise ABD seçimlerine müdahale suçlamalarını reddediyor.

Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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