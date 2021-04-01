Facebook, Donald Trump'ın sesini yayından kaldırdı

Gelini Lara Trump, eski ABD Başkanı Donald Trump'un röportajını Facebook'ta paylaştı. Facebook, paylaşımı platformdan kaldırarak Trump'ın sesini yayımlamama kararı aldı.

Sosyal medya platformu Facebook, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin ABD Kongre baskını sonrası Lara Trump'ın paylaştığı bir Donald Trump röportajına yasak getirdi.

Cumhuriyetçilere ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında çalışan Lara Trump, o dönem henüz Başkan olan Donald Trump'la bir röportaj yapmıştı. Paylaştığı bu röportaj videosu, Kongre baskını sonrası silindi.

Lara Trump, dün de Facebook'tan videonun neden kaldırıldığına dair gelen açıklama e-mail'inin ekran görüntüsünü Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşıma göre Facebook'tan gelen e-mail'de "Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına getirdiğimiz yasakla bağlantılı olarak Donadl Trump'ın sesiyle paylaşılmış olan içerikler de kaldırılacak ve bu hesapta da bazı kısıtlamalara gidilecektir." yazıyor.

https://www.instagram.com/p/CNENWoUrQVn/

Trump'ın oğlu Eric ile evli olan Lara Trump, Facebook'tan kaldırılmasının üzerine online olarak hazırlayıp sunduğu programında röportajı paylaşmıştı.