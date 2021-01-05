Facebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Hesap silme ve dondurma aşamaları

Zamanla kendini yenileyen ve kendine farklı özellikler katan Facebook, çok fazla kullanıcıya sahiptir. Facebook milyonlarca kişinin en çok vakit geçirdiği sosyal medya platformlarından biridir. Fakat bazı kişiler çeşitli sebeplerden dolayı hesabını dondurmak ya da kapatmak istiyor. Facebook hesabınızı dilediğiniz an kapatmanız veya dondurmanız mümkün. Facebook dondurma, silme ve kapatma işlemleri için ayrıntıları yazımızdan inceleyebilirsiniz. Facebook Nasıl Kapatılır? Facebook hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce fotoğraf, video gibi gönderilerinizin birer kopyasını almanızı tavsiye ederiz. Hesabınız kapandıktan sonra bu bilgilere hiçbir şekilde erişemezsiniz. Facebook hesap kapatma işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz: Facebook sayfasının sağ üst köşesinde yer alan ok simgesine tıklayın ve "Ayarlar"a tıklayın. Sol üst sütundaki "Facebook Bilgilerin" kısmına tıklayın. "Dondurma ve Silme"ye tıklayın. "Hesabı Kalıcı Olarak Silme"ye tıklayın. "Hesabı Silme İşlemine Devam Et"e tıklayın ve ""Hesabı Sil"i tıklayın.

Hesabın size ait olduğunu onaylamak için şifrenizi girin. Şifreyi girdikten sonra devam edin. Facebook silme işlemini başlatmanızın üzerinden 30 gün geçmemiş ise hesap kapatma işleminizi iptal edebilirsiniz. Bu süre içinde hesabınıza tekrar giriş yaparsanız silme işlemi iptal edilir. İstediğiniz zaman tekrar silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 30 günün ardından tüm bilgileriniz ve hesabınız kalıcı olarak silinir. Bilgilerinizi geri getirmeniz mümkün olmaz. Paylaştığınız her şeyin silinmesi 90 günü bulabilir. Bu bilgiler silinirken diğer Facebook kullanıcıları bu bilgilere erişemez. Facebook Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır? Facebook hesap dondurma işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz: Facebook sayfasının sağ üst köşesinde yer alan ok simgesine tıklayın ve "Ayarlar"a tıklayın. Sol üst sütundaki "Facebook Bilgilerin" kısmına tıklayın.

"Dondurma ve Silme"ye tıklayın. Hesabı dondurmayı seçtiğinizde karşınıza hesap dondurma nedenleri çıkacak. Belirttiğiniz nedenin bir önemi yok. Seçenekler arasında yer alan bir gerekçeyi işaretlemenizde fayda var. Nedenini seçtikten sonra "Dondur"a tıklayın.

Facebook hesabınızı dondurduktan sonra geri dönmek isterseniz, Facebook hesabınıza giriş yaparak ya da başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Facebook hesabınızı yeniden etkinleştirmek için hesabınızın bağlı olduğu e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminiz gereklidir. Facebook hesabınızı dondurduğunuzda profilinizi sizden başka kimse göremez. Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar görünmeye devam eder. Arkadaşlarınızın listesinde adınız görünmeye devam eder. Yalnız sadece arkadaş listelerinden adınızı görebilirler. Hesabınızı dondurduğunuzda Messenger'ı kullanmaya devam edebilirsiniz. Dondurma işlemini yaparken Messenger'i aktif tutma seçeneğini seçerseniz hesabınız aktif kalacaktır. Böylece arkadaşlarınızla Messenger'de sohbet etmeye devam edebilirsiniz. Facebook profil fotoğrafınız, Messenger'deki konuşmalarınızda görünmeye devam eder. İnsanlar size mesaj gönderebilmek için adınızı aratabilir. Facebook hesap dondurma linki için TIKLAYINIZ!