Facebook dünyanın en büyük GIF arşivini satın aldı

Sosyal medya devinin Giphy’e ne kadar ödediği net olarak bilinmiyor. Ancak Giphy’nin piyasa değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Zuckerberg’ün dev Gif arşivini satışa ikna etmek için Giphy’ye daha büyük bir rakkam teklif etmiş olabileceği de tahmin ediliyor.

Aslında Facebook servisleri Giphy’ti bugüne kadar etkin olarak kullanıyordu. Giphy’nin trafiğinin %25’ini Instagram oluşturuyordu. Diğer %25 trafik ise diğer Facebook servislerinden geliyordu.

Böylece Giphy, gerçek kullanım amacına ve doğru hedef kitlesiyle buluşacak doğru mecraya geçmiş oldu.

Ancak Zuckerberg’ün sahibi olmadığı diğer sosyal medya ve iletişim uygulamaları da Giphy’i kullanmaya devam edebilecek. Giphy aynı zamanda kullanıcıların kendi Gif’lerini oluşturup yüklemelerine de izin vermeye devam edecek. Diğer bir deyişle devasa Gif arşivi hızla büyümeye devam edecek.

Zuckerberg’ün bu “bedava büyüyen” altın madenini daha da zenginleştirmek için 2.5 milyar kullanıcısına, kolayca Gif hazırlayıp Giphy’ye yükleyebileceği araçlar da sunması bekliyor.

Başkalarının ürettiği bedava içerik üzerinden yüzlerce milyar dolar kazanmak, gelecekte tarih kitaplarındaki en etkileyici konulardan biri olabilir. Hayırlı işler Zuckerberg.

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