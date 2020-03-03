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Facebook el attı: Messenger'ın bir özelliği daha kaldırılıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Facebook'un iOS ve Android mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile birlikte Facebook, Messenger'ın tasarımında değişime giderken, Messenger'ın en efektif özelliklerinden birini de kaldırdı.

Facebook el attı: Messenger'ın bir özelliği daha kaldırılıyor!

Facebook Messenger WhatsApp karşısında daha düşük bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da hala popüler bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Nice insan birbirileriyle WhatsApp yerine Messenger'dan mesajlaşıyor, şakalaşıyor ya da birbirine sevimli kedi videoları atıyor. Hal böyle olunca Facebook da kullanıcı kitlesini korumak için bazı güncellemeler yapıyor. Fakat Facebook'un yaptığı bu güncelleme diğerlerinden biraz farklı.

FACEBOOK MESSENGER GÜNCELLENDİ AMA...

Facebook Messenger uygulaması iOS ve Android için güncellendi. Güncelleme ile birlikte WhatsApp, Instagram ve daha nice uygulamada karşımıza çıkan hikayeler, Messenger'ın da odağı haline geldi. Uygulamadaki kişiler sekmesi de Facebook'un yeni güncellemesinden nasibini aldı ve tamamen elden geçirildi. Arayüzü daha sade hale getirilen kişiler sekmesi artık daha sade ve daha derli toplu bir tasarıma sahip.

Messenger

MESSENGER'DAN İKİ ÖZELLİK KALDIRILDI

Facebook, Messenger'a sadece özellik eklemedi bazı özellikleri de uygulamadan çıkardı. Bunlardan biri de Keşfet sekmesi oldu. Messenger'ın aktif sekmelerinden biri olan Keşfet, yeni güncelleme ile birlikte tamamen ortadan kaldırıldı. Bir başka ortadan kaldırılan özellik ise Messenger sohbet bot'ları oldu. Ancak sohbet bot'ları uygulamadan tamamen kaldırılmadı, bunun yerine arama yapılarak ulaşılabilir hale getirildi.

MESSENGER'IN YENİ GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Facebook'un yeni güncellemesi bazı kullanıcılara ulaşmaya başladı. Ancak bu haftanın sonuna kadar iOS ve Android Messenger kullanıcılarına söz konusu güncellemenin ulaşması planlanıyor. Facebook Messenger uygulamanızı App Store ve Google Play Store aracılığıyla güncelleyerek arayüzü daha tertipli hale getirilen yeni Messenger uygulamasını deneyimleyebilirsiniz.

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