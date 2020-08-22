Facebook eski arayüzü için beklenen hamle geldi

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz yıl karşımıza baştan aşağı yenilenmiş bir arayüz ile çıkmıştı. İlk olarak belli başlı kullanıcılar üzerinde test edilen bu özellik, geçtiğimiz ay Google Chrome’da Facebook kullananlara sunulmuştu. Bugün itibariyle tüm tarayıcılar ile uyumlu olan yeni arayüz sonrası beklenen açıklama geldi.

Facebook eski arayüzü açıklamalara göre Eylül ayında tarih olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook; “Yeni Facebook.com’da iyileştirmeler yaptık ve herkesin yeni görünümü deneyimlemesinden heyecan duyuyoruz. Klasik Facebook’u Eylül ayında kullanımdan kaldırmadan önce, Facebook’u herkes için daha iyi hale getirmeye nasıl devam edebileceğimizi bize bildireceğinizi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Facebook’un Eylül ayından sonra artık sadece yeni arayüzü ile hizmet vereceği ve bu konuda geri adım atmayacağı ortada. Daha sade ve modern bir tasarıma geçiş yapan Facebook, karanlık temayı da yeni tasarımda kullanması ile büyük beğeni toplayacak. Bugünden itibaren, Facebook.com’a hangi tarayıcıdan girerseniz girin, artık yeni tasarımı kullanacaksınız. Yeni tasarım eğer size sunulmadıysa muhtemelen en kötü 1-2 hafta içerisinde kullanımınıza sunulacaktır.