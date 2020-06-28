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Facebook eski haber sorununu aşabilecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.06.2020 13:44 | Son Güncelleme

Facebook eski haber paylaşan kişilere, haberin 90 günden eski olması halinde uyarı verecek ve eski haber paylaştığını hatırlatacak.

Facebook eski haber sorununu aşabilecek mi?

Böylece Facebook kullanıcıları, farkında olmadan, yeni gördükleri eski bir haberi olay yeni olmuş gibi paylaşma hatasına da düşmemiş olacak.

Ayrıca sosyal medyada pek çok insan, eski haberlerin “yeni keşfedilmiş” gibi paylaşılmasına da tepki gösterebiliyor. Bu olay, haberi paylaşan kişi için de “dünyadan habersiz” imajı oluşturabiliyor.

Zuckerberg bu yeni düzenekle, kullanıcıların daha bilinçli şekilde haber paylaşmasını mümkün kılmış olacak.

Özellikle Covid-19 pandemisi sırasında eski haberlerin bilinçsizce paylaşılmasının, panik havası yaratma riski oluşturduğu için sosyal medya devi şimdi bu meseleye de el atmış görünüyor.

Haberlerin yayılması için sosyal medya artık çok önemli bir kaynak olarak görülüyor. Milyarlarca bireyin, dünyadaki haberleri sadece sosyal medyadaki paylaşımlardan takip ettiği biliniyor. Dolayısıyla, sosyal medya servislerinin haberlere yaklaşım politikası, dünyada haberlerin yayılma biçimini de derinden etkiliyor.

Peki sis Facebook üzerinde eski haberleri yanlışıkla ve yeni gerçekleşmiş gibi sanarak paylatığınızı hatırlıyor musunuz? Facebook’un aldığı bu tür bir önlem yararlı olur mu?

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