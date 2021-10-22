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Facebook, Fransız basın kuruluşlarına ödeme yapacak

22.10.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, birçok Fransız basın kuruluşların ürettiği ve kullanıcılarca paylaşılan içeriklere ilişkin ödeme yapılması konusunda Genel Bilgi Basın İttifakı (APIG) ile anlaşma imzaladı.

Facebook, Fransız basın kuruluşlarına ödeme yapacak

Facebook'tan yapılan açıklamada, birçok yerel ve ulusal Fransız basın kuruluşunu temsil eden APIG ile anlaşma imzalandığı, bu çerçevede, kullanıcıların paylaştığı ve bu basın kuruluşlarınca üretilen içeriklerin telif hakları için ödeme yapılacağı bildirildi.

"FACEBOOK NEWS" ERİŞİMİ

Açıklamada, söz konusu basın kuruluşlarının ayrıca Ocak 2022'de Fransa'da yürürlüğe girecek "Facebook News" uygulamasına erişimi olacağı belirtildi.

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APIG Başkanı Pirre Louette, yaptığı açıklamada, Facebook ile yapılan anlaşmanın Fransız yasalarının uygulanmasını sağlayacağını ve Fransız basın kuruluşlarına önemli finansman katkısında bulunacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) telif hakları kararnamesini hayata geçiren ilk ülke Fransa olmuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Fransa
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