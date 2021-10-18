Facebook Gerçekle Sanalı Birleştirmeyi Planlıyor

Facebook, ‘‘metaverse’’ adı verilen sanal evren planını hayata geçirmek için gelecek beş yıl içinde Avrupa Birliği ülkelerinden 10 bin yeni çalışan almaya hazırlanıyor.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg Temmuz ayından beri ‘‘Metaverse’’ hayalinden söz ediyor. Bundan yaklaşık 30 yıl önce bir distopya romanında yer alan sözcük Microsoft gibi diğer teknoloji devleri tarafından da kullanıldı.

Facebook Küresel İlişkiler Başkan Yardımcısı Nick Clegg, yazdığı blog yazısında ‘‘Metaverse hiç kimseye ait olmayacak, hiç kimsenin idaresinde olmayacak. Bunu hayata geçirmek şirketler, bilgisayar programcıları, tasarımcılar ve hükümetler arasında işbirliği gerektirecek’’ demişti.

Facebook sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak, yüz yüze iletişimi aratmayacak şekilde daha güçlendirilmiş bir sanal ortam oluşturmayı planlıyor.

Corona virüsü yeni sanal ortam arayışını arttırdı

Corona virüsünün ofis toplantılarını çevrimiçi ortama taşıması Zoom gibi konferans uygulamalarının daha yaygın biçimde kullanılmasına neden oldu. Büyük teknoloji firmaları da bu değişimi paraya çevirmek istiyor.

Sanal gerçeklik (VR) ve arttırılmış gerçeklik (AR) alanlarında çok yatırım yapan Facebook, Oculus’u satın almıştı. Facebook yaklaşık 3 milyar kullanıcısını çeşitli cihazlar ve uygulamalar aracılığıyla birbiriyle bağlantılı hale getirmeyi hedefliyor.

Zuckerberg, metaverse’in VR, AR, PC, mobil cihazlar ve oyun konsollarından erişilebilir olacağına inanıyor.

Facebook şimdiden metaverse’in oluşturulması ve Oculus Quest 2 başlıkla kullanıcıların avatar versiyonlarının toplantılara katılacağı yeni bir uzaktan çalışma uygulamasını denemek için 50 milyon dolar harcama sözü verdi.

Facebook henüz hangi görevler için personel alacağını ya da bu kişilerin nerede çalışacaklarını bildirmedi. Şirket Avrupa’da tekelcilik davalarıyla mücadele ediyor ve sık sık çevrimiçi güvenlik ile platformlarında nefret söylemi eleştirilerine maruz kalıyor.

Clegg, ‘‘Bu hedefimizi ilerletmek için doğru kişileri ve doğru pazarları bulmak amacıyla AB genelinde hükümetlerle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz’’ mesajını verdi.

Metaverse nedir?

Teknoloji dünyasında son günlerin moda sözcüğü haline gelen ‘‘metaverse’’ geniş anlamlı bir terim ve genellikle kullanıcıların internet aracılığıyla ulaşabilecekleri sanal dünya ortamlarına işaret ediyor. Terim, sanal gerçekliğin ve arttırılmış gerçekliğin kullanılmasıyla dijital ortamların daha gerçekçi hale getirilmesi olarak da yorumlanıyor.

Bazı kişilerse metaverse sözcüğünü sanal oyun dünyalarına ait bir terim olarak kullanıyor. Bu oyunlarda kişilerin bir karakteri oluyor ve diğer oyuncularla iletişim kuruyor.

Metaverse’in bir diğer türü de blockchain teknolojisini kullanıyor. Kullanıcılar sanal arazi ve diğer sanal varlıkları kripto para birimi kullanarak satın alabiliyor.

Birçok bilimkurgu kitabı ve film, tam kapsamlı metaverse’lerde yani gerçek fiziksel dünyadan ayırt edilemeyen alternatif dijital dünyalarda geçiyor. Ancak bu gerçekçilik henüz sadece bilimkurgunun konusu. Günümüzde sanal alanlar hala gerçek hayattan çok bir video oyununa benziyor.

Metaverse neden gündemde?

Metaverse hayranları bunun internetin bir üst aşaması olduğu görüşünde.

An itibariyle kullanıcılar sosyal medya platformlarından ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden birbirleriyle çevrimiçi iletişim kuruyorlar. Metaverse fikri ise kullanıcıların temasının daha ‘‘çok boyutlu’’ olmasını sağlayacak yeni çevrimiçi alanlar oluşturmaktan geliyor. Bu alanlarda kişiler sadece dijital içeriğe bakmayacaklar bu içeriğin içine kendilerini de yerleştirebilecekler.

Metaverse’e karşı artan bu ilginin sorumlusunun Corona virüsü pandemisi olabileceği düşünülüyor. Daha fazla kişi uzaktan çalışmaya ve eğitim almaya başladıkça çevrimiçi temasın daha gerçekçi olması için talep de artıyor.

Metaverse’le kimler ilgileniyor?

Metaverse’e en çok ilgiyi yatırımcılar ve şirketler gösteriyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg Temmuz ayında şirketin gelecek beş yıl içinde bir sosyal medya şirketinden metaverse şirketine geçmeye çalışacağını söyledi.

Bu terim Silikon Vadisi’nde popüler bir terim. Microsoft da bu terimi kullanarak dijital ve fiziksel dünyaların birleştirilmesinden söz eden teknoloji şirketlerinden.

New York borsasına Mart ayında giren popüler çocuk oyunu Roblox, kendisini bir metaverse şirketi olarak tanımlıyor. Epic Games şirketinin çevrimiçi video oyunu Fortnite da metaverse’in bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Müzisyenler bu platformlarda konser verebiliyor. Epic Games’e göre örneğin Eylül ayında milyonlarca kişi Ariana Grande’nin Fortnite’taki sanal performansını seyretti.

Dünyanın en büyük moda şirketleri de sanal giysi yapımını deneyerek kişilerin avatarlarının metaverse ortamlarında giyebileceği giysileri tasarlamakla ilgileniyor.

