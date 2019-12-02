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Facebook Görsel Verilerin Taşınmasını Kolaylaştıracak

02.12.2019 22:39 | Son Güncelleme

Kullanıcıların verileri üzerindeki sıkı denetim nedeniyle yasal baskı altında olan sosyal medya devi Facebook, üyelerinin hesaplarındaki fotoğraf ve videoları internet üzerindeki diğer hizmet sağlayıcılarına daha kolay taşımasını sağlayacak yeni bir sistemi denemeye soktu

Facebook Görsel Verilerin Taşınmasını Kolaylaştıracak

Kullanıcıların verileri üzerindeki sıkı denetim nedeniyle yasal baskı altında olan sosyal medya devi Facebook, üyelerinin hesaplarındaki fotoğraf ve videoları internet üzerindeki diğer hizmet sağlayıcılarına daha kolay taşımasını sağlayacak yeni bir sistemi denemeye soktu.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar görsel verilerini Facebook’tan Google’ın fotoğraf programına aktarabilecek.

Son düzeltmelerden sonra yeni özellik 2020’nin ilk yarısında dünyanın dört bir yanındaki Facebook kullanıcılarına sunulacak.

ABD’li ve Avrupalı internet güvenliğinden sorumlu makamlar, teknoloji devinin rekabet ve müşteri tercihini kısıtlayıcı üstünlük sağlayıp sağlamadığını araştırırken, Facebook’un kişisel verilerin kontrolunu da incelemeye almıştı. Facebook CEO’su Mark Zuckerbeg, bunun üzerine veri taşınabilirliği ve diğer meseleler için yeni kuralların getirileceğini açıklamıştı.

Facebook veri taşınmasını sağlayacak yeni özellikler ve kişisel gizliliğin korunması için İngiltere, Almanya, Brezilya ve Singapur’dan devlet kadroları, akademisyenler, düzenleme ve denetleme makamlarıyla işbirliği yaptığını kaydetmişti.

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