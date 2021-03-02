Facebook gözlük üreticileriyle işbirliği yapacak

Sosyal medya alanında en iyiler arasında yer alan Facebook yeni akıllı gözlük sayesinde başka bir özellik kazanacak. Birçok kişi bu platformu daha çok sosyal medya sitesi olarak görse bile aslında durum biraz daha farklı. Şirket donanım alanında da yenilikler getirmeye çalışıyor.

Facebook’un Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik bölümünün başkan yardımcısı Andrew Bosworth Instagram’da canlı olarak soru cevap etkinliği düzenledi. Bu etkinlik ile birlikte daha şeffaf imajı çizilmek istendi. Ayrıca yeni donanımlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Andrew Bosworth tarafından yapılan açıklamalara göre, Facebook, Ray-Ban ile yapacağı işbirliği sonucunda artırılmış gerçeklik gözlükleri kullanılacak. Bu gözlüklerin en çok beğenilen özelliği ise yüz tanıma teknolojisine sahip olması.

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet onları yeni alanlara yönlendiriyor. Mesela normal şartlarda böyle bir proje Facebook ile pek alakalı değil. Şirket daha çok sosyal medya çözümleri geliştirmeye çalışıyor. Ancak rekabet nedeniyle bazı donanımların da geliştirildiğini söylemek mümkün.