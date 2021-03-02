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Facebook gözlük üreticileriyle işbirliği yapacak

02.03.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Facebook gözlük üreticileriyle işbirliği yapacak

Facebook yeni akıllı gözlük teknolojisiyle birlikte farklı bir yol deniyor. Özellikle son dönemlerde yükselen bir teknolojiye yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Hadi gelin tüm detaylara birlikte bakalım.

Sosyal medya alanında en iyiler arasında yer alan Facebook yeni akıllı gözlük sayesinde başka bir özellik kazanacak. Birçok kişi bu platformu daha çok sosyal medya sitesi olarak görse bile aslında durum biraz daha farklı. Şirket donanım alanında da yenilikler getirmeye çalışıyor.

Facebook’un Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik bölümünün başkan yardımcısı Andrew Bosworth Instagram’da canlı olarak soru cevap etkinliği düzenledi. Bu etkinlik ile birlikte daha şeffaf imajı çizilmek istendi. Ayrıca yeni donanımlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Andrew Bosworth tarafından yapılan açıklamalara göre, Facebook, Ray-Ban ile yapacağı işbirliği sonucunda artırılmış gerçeklik gözlükleri kullanılacak. Bu gözlüklerin en çok beğenilen özelliği ise yüz tanıma teknolojisine sahip olması.

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Sosyal medya platformları arasındaki rekabet onları yeni alanlara yönlendiriyor. Mesela normal şartlarda böyle bir proje Facebook ile pek alakalı değil. Şirket daha çok sosyal medya çözümleri geliştirmeye çalışıyor. Ancak rekabet nedeniyle bazı donanımların da geliştirildiğini söylemek mümkün.

Teknoloji şirketleri tarafından çıkarılan bu tür ürünlerde çoğu kez yüz tanıma teknolojisi olmaz. Ancak Facebook bunlara yüz tanıma teknolojisi ekleyerek herkesi şaşırttı. Şimdi ise herkes nasıl bir ürünün ortaya çıkacağını merak ediyor. Peki sizce böyle bir özellik Facebook akıllı gözlüklerinde kullanılmalı mı?

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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