Facebook gözünü alışverişe dikti

Bu çalışmalar sonucunda hem gruplara hem de alışverişe yönelik bir özellik geldiği ifade edildi. Bu özellik ile birlikte gruplar çok daha kolay bir şekilde para kazanabilecek. Grup içindeki mağazalar yöneticilerin kontrolünde olacak ve onlara para akışı sağlanacak.

Facebook tarafından getirilen bu yeni özellik en çok hayırseverlik üzerine kurulu olan gruplara yarayacak. Bu gruplar mağaza oluşturabilecek. Böylece mağazalardan elde edilecek gelirler grup yöneticilerine verilecek. Bu yöneticiler parayı istedikleri şekilde yönetebilecek.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Grup yöneticilerinin, sayfalarında çevrimiçi mağaza oluşturma imkanı sunan bu özellik ile birlikte büyük tartışmalar başladı. Birçok kişi gelirlerin nereye harcanacağının belli olmayacağını düşünüyor. Para grup yöneticisine gideceği için her şey onun insiyatifine kalıyor. Facebook alışveriş konusunda getirdiği bu yenilik ile yeni bir tartışma yarattı.

Her ne kadar hayırseverlik üzerine kurulu olan gruplara iyi bir kazanç sağlasa bile yine de daha şeffaf bir yapı kurulması gerekiyor. Son olarak bu özelliğin Web, Android ve iOS platformlarına geldiğini belirtelim.

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