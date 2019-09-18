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‘Facebook Grup Sayfaları IŞİD ve El-Kaide’ye İletişim Ağı Sağlıyor’

18.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Facebook’un aşırıcılık ve şiddet yanlısı mesajların takibi ve önlenmesinde yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler hala gündemdeyken, bu kez de sosyal medya devinin IŞİD ve El Kaide’nin iletişim kanallarını kolaylaştırdığı iddiası ortaya atıldı

‘Facebook Grup Sayfaları IŞİD ve El-Kaide’ye İletişim Ağı Sağlıyor’

Facebook’un aşırıcılık ve şiddet yanlısı mesajların takibi ve önlenmesinde yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler hala gündemdeyken, bu kez de sosyal medya devinin IŞİD ve El Kaide’nin iletişim kanallarını kolaylaştırdığı iddiası ortaya atıldı.

Kısa bir süre önce yapılan bir ihbara göre, Facebook’un işletme ve grup sayfaları özellikleri kapsamında IŞİD ve El Kaide adına onlarca yeni grup sayfasının otomatik olarak oluşturulduğu ileri sürüldü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan ihbarda sözkonusu sayfaların otomatik olarak oluşturulmasında Facebook yetkililerinin doğrudan ve kasti bir yaklaşımı olmadığı ancak takip ve kontrol yetersizliği nedeniyle çok sayıda sayfanın aşırıcı gruplara iletişim kanalı sunduğu belirtildi.

ABD Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komisyonu’nda Çarşamba günü yapılacak bir oturumda senatörler, sosyal medya firmaları yetkililerini aşırıcı mesajların kontroluyla ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında sorgulayacak. Senatörlerin sorularını yanıtlayacaklar arasında Facebook’un konuyla ilgili uzman temsilcisi Monika Bickert’in de yer alması bekleniyor.

Aşırıcı gruplar için otomatik olarak yeni sayfalar açıldığı yönündeki iddialarla ilgili AP’ye konuşan bir Facebook sözcüsü, önceliklerinin tehlike arz eden mesajları takip edip devredışı bırakmak olduğunu söyledi ve sözkonusu sayfalarla ilgili olaraksa, “Otomatik olarak oluşturulan grup sayfaları diğer Facebook sayfaları gibi değil; kullanıcılar burada yorum yazıp paylaşımda bulunamıyor Ve politikalarımıza aykırı olan herhangi bir içeriği de kaldırıyoruz. Herkesi yakalayamayız ancak bu çabalar konusunda ihtiyatlıyız” dedi.

Hizmet sunduğu platformlarda nefret söylemi ve aşırıcılığın önlenmesi için yeni politika ve uygulamalar başlatan Facebook yetkilileri, Mart ayında aldıkları bir kararla Amerika’da yaygınlaşan ‘beyaz ırkın üstünlüğü’ ideolojisine dayalı söylemleri de tehlikeli olarak nitelendirerek yasak getirilen içerikler listesine dahil etti. Ancak eleştirmenler, Facebook’un çabalarının henüz bir sonuç getirmediğini savunuyor.

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