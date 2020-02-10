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Facebook güvenlik sorunlarını bu kez aşabilecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Güvenlik sorunlarını bir türlü aşamayan Facebook, hacker grubu OurMine’ın eline daha yeni düşmüştü. Şimdi Facebook güvenlik önlemlerini sıkılaştırma kararını açıkladı. 

Facebook güvenlik sorunlarını bu kez aşabilecek mi?

Geçtiğimiz yıl 29 milyon kullanıcının hesap bilgilerini çaldırmasının ardından yaptığı çalışmayı sonlandıran Facebook yeni güvenlik önlemlerini çok yakında hayata geçirecek.

Hesap bilgilerini çaldırdığı 29 milyon kullanıcıyla yasal anlaşmaya varan sosyal medya devi şimdi güvenlik önlemlerini de geliştirmeye hazırlanıyor. Gerçi, kurulduğu günden bu yana, sürekli güvenlik önlemi geliştiren ancak hack olaylarından hiç kurtulamayan dev sosyal medya servisi için fazla umut görünmüyor.

Dünyanın en popüler ve kalabalık sosyal medya servisi olan Facebook’un tüm hacker’ların hedefinde olması, yakın gelecekte başka saldırıların da başarıyla ulaşacağının garantisi kabul ediliyor.

2019’ta hesap bilgilerini çaldırdığı 29 milyon kullanıcıyla yapılan anlaşmanın da mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Facebook’a bu hack olayı nedeniyle dava açan kullanıcı girişiminin davalara katılmaması nedeniyle dava düşecek gibi olmuştu. Ancak savcılar bu güvenlik açıklarının ABD yasalarına göre hizmet ihlali olduğunu savunarak davayı kamu davasına dönüştürmüştü.

Davanın yargıcı ise sosyal medya servisinin mağdurlara ödemeyi söz verdiği tazminatı yeterli bulmazsa, anlaşma iptal edilebilir.

Zuckerberg’ün güvenlik kurmayları şimdi 2.5 milyar kullanıcının kendilerini güvende hissetmeleri için yeni önlemler açıklamaya hazırlanıyor. Ancak bu yeni güvenlik uygulamalarının nasıl çalışacağını henüz kimse bilmiyor.

Peki, Zuckerberg internet dünyasında yeni bir güvenlik devrimi yaratarak, daha önce alışık olmadığımız farklı ve çok etkili bir güvenlik sistemi geliştirmiş olabilir mi? Hep beraber göreceğiz.

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