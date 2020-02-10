Facebook güvenlik sorunlarını bu kez aşabilecek mi?

Geçtiğimiz yıl 29 milyon kullanıcının hesap bilgilerini çaldırmasının ardından yaptığı çalışmayı sonlandıran Facebook yeni güvenlik önlemlerini çok yakında hayata geçirecek.

Hesap bilgilerini çaldırdığı 29 milyon kullanıcıyla yasal anlaşmaya varan sosyal medya devi şimdi güvenlik önlemlerini de geliştirmeye hazırlanıyor. Gerçi, kurulduğu günden bu yana, sürekli güvenlik önlemi geliştiren ancak hack olaylarından hiç kurtulamayan dev sosyal medya servisi için fazla umut görünmüyor.

Dünyanın en popüler ve kalabalık sosyal medya servisi olan Facebook’un tüm hacker’ların hedefinde olması, yakın gelecekte başka saldırıların da başarıyla ulaşacağının garantisi kabul ediliyor.

2019’ta hesap bilgilerini çaldırdığı 29 milyon kullanıcıyla yapılan anlaşmanın da mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Facebook’a bu hack olayı nedeniyle dava açan kullanıcı girişiminin davalara katılmaması nedeniyle dava düşecek gibi olmuştu. Ancak savcılar bu güvenlik açıklarının ABD yasalarına göre hizmet ihlali olduğunu savunarak davayı kamu davasına dönüştürmüştü.