Facebook hesabınız çalınırsa yapmanız gerekenler neler?

Malum pek çok siteye ya da uygulamaya ilk girişinizde sizden üyelik talep ediyor. Eğer mevcutta bir Facebook hesabınız varsa basit bir şekilde üyelik işlemlerini es geçebiliyorsunuz. Sonuç olarak pek çok kişi de Facebook’u bu amaç için kullanmaya başladı. Paylaşım ağırlığı Instagram’a kaydı.

Herşeye rağmen yine de insanlar Facebook hesaplarını önemsiyorlar. Çünkü pek çok site ya da uygulamada kimlik kartı olarak bu hesaplar kullanılıyor. Haliyle Facebook hesapları öyle ya da böyle önemini korumaya devam ediyor.

Eskisi kadar olmasa da hala Facebook hesap çalma işlemleriyle uğraşan kişiler mevcut. Bunlar genelde Facebook’u oyun hesapları için kullanan kullanıcıları hedef seçiyorlar. Çünkü insanlar oyun hesapları için yüklü ödemeler yapıyorlar. Dolayısıyla hesaplarını kaybetmek istemiyorlar. Çalınan hesapları, çaldıkları kişilere belirli bir ücret karşılığında geri satıyorlar.

Peki böyle bir olayın mağduru olmamak için ne yapmanız gerekiyor? Bu yazımızda Facebook şifre kırma 2020 hakkındaki bazı detayları sizlerle paylaşacağız.