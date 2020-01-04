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  4. Facebook hesabınız çalınırsa yapmanız gerekenler neler?

Facebook hesabınız çalınırsa yapmanız gerekenler neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Facebook eskisi kadar popüler olmasa da hala en çok kullanılan sosyal medya kanallarından biri. 3 – 4 sene öncesinde insanlar Facebook’u genel anlamda paylaşım yapmak için kullanıyorlardı. Fakat artık Facebook genel bir kimlik kartı görevi oluyor. Peki bu ne demek?

Facebook hesabınız çalınırsa yapmanız gerekenler neler?

Malum pek çok siteye ya da uygulamaya ilk girişinizde sizden üyelik talep ediyor. Eğer mevcutta bir Facebook hesabınız varsa basit bir şekilde üyelik işlemlerini es geçebiliyorsunuz. Sonuç olarak pek çok kişi de Facebook’u bu amaç için kullanmaya başladı. Paylaşım ağırlığı Instagram’a kaydı.

Herşeye rağmen yine de insanlar Facebook hesaplarını önemsiyorlar. Çünkü pek çok site ya da uygulamada kimlik kartı olarak bu hesaplar kullanılıyor. Haliyle Facebook hesapları öyle ya da böyle önemini korumaya devam ediyor.

Eskisi kadar olmasa da hala Facebook hesap çalma işlemleriyle uğraşan kişiler mevcut. Bunlar genelde Facebook’u oyun hesapları için kullanan kullanıcıları hedef seçiyorlar. Çünkü insanlar oyun hesapları için yüklü ödemeler yapıyorlar. Dolayısıyla hesaplarını kaybetmek istemiyorlar. Çalınan hesapları, çaldıkları kişilere belirli bir ücret karşılığında geri satıyorlar.

Peki böyle bir olayın mağduru olmamak için ne yapmanız gerekiyor? Bu yazımızda Facebook şifre kırma 2020 hakkındaki bazı detayları sizlerle paylaşacağız.

Facebook hesap çalma nasıl yapılıyor

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Eğer Facebook hesabınız çift faktörlü koruma ile şifrelendiyse hesap çalma işlemine maruz kalması hayli zor.

Çünkü çift faktörlü korumada hesabınıza giriş yapılabilmesi için telefonunuza gelen kodu da girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla birisi hesabınızı çalsa dahi telefonunuza gelen şifreyi giremediği için hesabınızı ele geçiremiyor.
Dolayısıyla Facebook şifre kırma 2020 ile ilgili ilk tavsiyemiz hesabınızı çift faktörlü koruma ile güvence altına almanız olacaktır. Şimdi gelelim hesabınız çalındıktan sonra yapmanız gerekenlere.

Facebook hesabım çalındı, ne yapmalıyım?

Varsayalım Facebook hesabınızı çaldırdınız. O zaman geri almak için hayli çaba sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü çalan kişi muhtemelen sizin mail adresini de değiştirmiştir. Dolayısıyla değiştirdiği mail adresini bilmiyorsanız elden çok fazla bir şey gelmeyecektir. Böyle bir durumda en iyi seçenek Facebook ile iletişime geçmek olacaktır.

Bunun haricinde internette var olan şifre kırma programlarına itibar etmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu programların pek çoğu trojen içerikli yazılımlar. Dolayısıyla Facebook hesabımı geri alacağım derken başka hesaplarınızı da kaybedebilirsiniz. Unutmayın kimse böyle bir programı size ücretsiz olarak hayrına vermez.

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