Facebook hesabınız her an silebilir

Görüldüğü kadarıyla sosyal medya devi kendi kullanıcılarına pek güvenmiyor. Özellikle de sahte hesap konularında büyük bir karmaşanın olduğunu söylemek mümkün. Şirket konu ile ilgili bazı önlemler almaya başladı.

Derin varlık sınıflandırması olarak adlandırılan yapay zeka sistemi, Facebook tarafından en çok kullanılan programlar içerisinde yer alıyor. Bu sistem sayesinde herhangi bir hesabın sahte olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabiliyor. Öncelikli olarak herhangi bir hesabın yapmış olduğu paylaşımlar inceleniyor. Eğer bu paylaşımlarda bazı markaların ürünleri defalarca yer almışsa bunlar şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya devi, hesaplarla ilgili yapacağı araştırmalarda bundan sonra çok daha derin analizler gerçekleştirecek. Normal şartlarda arkadaşlarınızın stabil olması ve hesabınızı aktif olarak kullanmanız yeterliydi. Şimdi ise şirket bunun yanında yapılan paylaşımları da inceliyor. Böylece Facebook’un daha gerçekçi araştırmalar yapacağını söyleyebiliriz.

Sosyal medya şirketi, herhangi bir ilginç durumla karşılaşırsa, hemen hesabı kapatmıyor. Bunun yerine hesabın bağlı olduğu telefona veya mail adresine link gönderiliyor. Bu linke tıkladıktan sonra hesabınızın doğrulamasını isteyen bir bildirim ile karşılaşıyorsunuz. Şirket bu yeni yöntem ile birlikte, sahte hesap sorununu tamamen bitirmek istiyor. Sizce Facebook tarafından gerçekleştirilen bu çalışma kullanıcı mağduriyetine neden olur mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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