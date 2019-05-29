'Facebook, hiçbir içerik üretmeyen en popüler sosyal medya'

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- REKABET Kurumu (RK) Başkanı Ömer Torlak, "Facebook hiçbir içerik üretmeyen, tamamen bizim ayak izlerimizi kullanarak, bizim verdiğimiz doneleri kullanmak suretiyle dünyanın en popüler sosyal medyası" dedi.

RK Başkanı Ömer Torlak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda düzenlenen 'Çarşamba Seminerleri'ne katıldı. Torlak, burada 'Dijital Ekonomi, Büyük Veri ve Rekabet" konulu konferans verdi.

Konvansiyonel ekonomilerde önemli olan sermaye gücün, hammadde kaynağı ve fiziki mekanların dijital ekonomilerin konusu olmadığını belirten Torlak, şunları kaydetti: "Dijital ekonominin öne çıkan şirketlerinden Uber, kendine ait hiçbir taksisi olmadığı halde, dünyanın en büyük taksi şirketi. Facebook hiçbir içerik üretmeyen, tamamen bizim ayak izlerimizi kullanarak, bizim verdiğimiz doneleri kullanmak suretiyle dünyanın en popüler sosyal medyası. Alibaba veya Amazon, biliyorsunuz Amazon Türkiye'de faaliyetlere başladı. Alibaba'nın da kararı var, onlar da yakında faaliyetlere başlıyorlar. Belki Ortadoğu operasyonlarını da ülkemiz üzerinden yürütecekler. Baktığınız zaman ciddi hiçbir sabit yatırımı olmayan dünyanın en değerli perakendecileri."

'TÜRKİYE’DE DE FARKLI AÇILIMLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Facebook'un WhatsApp uygulamasını satın aldığının altını çizen Torlak, şunları söyledi: "WhatsApp’ı ağ etkilerini güçlendirmek, potansiyel rekabet tehlikesini ortadan kaldırmak kendisine muhtemel rakip olabilecekleri, rakip olmaktan çıkarmak ve sahip oldukları o büyük veriyi daha da zenginleştirerek büyütmek gibi birtakım saiklerle devralıyor. Bu devralmalarda sadece devre konu varlığın cirosunu esas alacak olursanız bakacak hiçbir şeyiniz yok. O platform ekonomisinin özelliğinden kaynaklanan spesifik durumlar dikkate alınarak dünyada olduğu gibi muhtemelen bundan böyle Türkiye’de de farklı açılımlar ortaya çıkıyor. Nihayetinden farklı yollardan birleşme-devralmaların bu riskini bertaraf etmeye yönelik açılımların rekabet hukukunda devreye girdiğini görebiliyoruz."

'HER TÜRLÜ KARARIMIZIN ORANTILI OLMASI GEREKİYOR'

Dijital ekonominin toplumu olumlu etkileyen boyutlarının da olduğunu ifade eden Torlak, "Kırdık, döktük, yasakladık bu da bir yol ama bu yolu tercih etmek bugünün açık ekonomilerinde bu defa bu işlerden yararlanma potansiyelini de yok etmek anlamına gelir. Bizim yok etmemiz bunun dünyada yok edileceği anlamına gelmez. Dünyada da devam ediyor bu gelişmeler" dedi.

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