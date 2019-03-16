Facebook ‘İntikam Pornosu’nu ‘Yapay Zeka’yla Yenecek

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, rahatsız edici içerik ve görüntülere karşı savaşı genişletiyor. Şirket ‘’intikam pornosu’’ olarak bilinen, kişinin izni olmadan Facebook’a konan çıplak resim ve videoları tespit edecek yeni teknolojisini tanıttı.

Facebook yaptığı açıklamada, ‘’Makine öğrenmesi teknolojisi ve yapay zeka sayesinde, platformumuzda ve Instagram’da izinsiz paylaşılan tamamen çıplaklık olmayan fotoğraf ve videoları bile, daha şikayet edilmeden tespit edebiliyoruz’’ dendi.

Yakalanan içerikler daha sonra özel yetkili çalışanlarca incelenecek ve topluluk standartlarına uymuyorsa kaldırılacak. ‘’İntikam pornosu’’ paylaşan hesap da anında askıya alınacak. Yanlışlıkla kaldırılan içerikler için temyiz yolu da açık olacak.

Şirket ayrıca, güvenlik merkezi sayfasında ‘İzni olmadan asla’ adında bir destek merkezi oluşturacak. Bu sayfada, kullanıcılar için yaşadıkları ülkedeki destek grupları ve örgütlerinin iletişim bilgileri, içeriklerin nasıl şikayet edilebileceğini anlatan yöntemler yer alacak.

Veri ve Toplum Araştırma Enstitüsü DSRI’a göre, her 25 ABD’liden biri yani nüfusun yüzde dördü ‘’intikam pornosu’’ kurbanı. Bu oran kadınlarda erkeklere göre neredeyse iki katı. 30 yaş altı her 10 kadından biri bu kabusu yaşamış.

