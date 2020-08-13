Facebook iPhone'lar için Facebook Lite desteğini kesiyor!

Facebook, bundan birkaç yıl önce neredeyse her akıllı telefonda çalışabilecek bir uygulama ile çıkagelmişti. Bu uygulamanın adı Facebook Lite'tı. Hem Android hem de iOS cihazlara sunulan Facebook Lite, daha performanslı akıllı telefonlara ulaşamayan ülkelerde özellikle indirme oranlarında iyi bir performans göstermişti. Hatta birçok kişi, Facebook ana uygulamasına nazaran daha az pil tükettiği için Facebook Lite'ı kullanmayı tercih ediyordu. Fakat Facebook Lite hem zamana hem de ilgisizliğe kurban gitti. En azından iOS kullanıcıları için.
Facebook, Facebook Lite uygulamasını iOS yüklü cihazlardan kaldırıyor. Bu karar ile birlikte iPhone'lar, Facebook Lite uygulamasını kullanamayacak. Böylece halihazırda Facebook Lite uygulamasını kullanan iPhone kullanıcıları, Facebook ana uygulamasına geçiş yapmak zorunda kalacak. Android için Facebook Lite ise yoluna devam edecek.
Bunun ana nedeni, Facebook Lite'ın ilgi görmemesinden kaynaklanıyor. iOS kullanıcıları daha çok Facebook'un ana uygulamasını kullanıyor. Bu yüzden Facebook Lite'ın App Store'da bulunmasının Facebook için herhangi bir gerekliliği yok deniliyor.
Facebook Lite, ilk etapta Brezilyadaki iOS kullanıcılarına kapılarını kapatmaya başladı. Brezilya'daki bazı Facebook Lite kullanıcıları uygulamaya giriş yaparken ''iOS için Facebook Lite devre dışı bırakılacak. Arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim halinde olmak için orijinal Facebook uygulamasını kullanabilirsiniz.'' bilgisini içeren Facebook uyarısı ile karşılaştı. Önümüzdeki günlerde ise diğer ülkelerdeki tüm iPhone kullanıcıları böyle bir uyarı ile karşılaşacak ve bunun bir sonucu olarak da Facebook Lite iPhone kullanıcılarına sonsuza dek veda edecek.
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