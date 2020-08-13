Facebook iPhone'lar için Facebook Lite desteğini kesiyor!

Facebook, bundan birkaç yıl önce neredeyse her akıllı telefonda çalışabilecek bir uygulama ile çıkagelmişti. Bu uygulamanın adı Facebook Lite'tı. Hem Android hem de iOS cihazlara sunulan Facebook Lite, daha performanslı akıllı telefonlara ulaşamayan ülkelerde özellikle indirme oranlarında iyi bir performans göstermişti. Hatta birçok kişi, Facebook ana uygulamasına nazaran daha az pil tükettiği için Facebook Lite'ı kullanmayı tercih ediyordu. Fakat Facebook Lite hem zamana hem de ilgisizliğe kurban gitti. En azından iOS kullanıcıları için.

FACEBOOK LİTE İOS'TAN KALDIRILIYOR

Facebook, Facebook Lite uygulamasını iOS yüklü cihazlardan kaldırıyor. Bu karar ile birlikte iPhone'lar, Facebook Lite uygulamasını kullanamayacak. Böylece halihazırda Facebook Lite uygulamasını kullanan iPhone kullanıcıları, Facebook ana uygulamasına geçiş yapmak zorunda kalacak. Android için Facebook Lite ise yoluna devam edecek.

FACEBOOK, FACEBOOK LİTE DESTEĞİNİ NEDEN DURDURUYOR?

Bunun ana nedeni, Facebook Lite'ın ilgi görmemesinden kaynaklanıyor. iOS kullanıcıları daha çok Facebook'un ana uygulamasını kullanıyor. Bu yüzden Facebook Lite'ın App Store'da bulunmasının Facebook için herhangi bir gerekliliği yok deniliyor.