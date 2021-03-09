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Facebook, ırkçılıkla savaşmayı kamuya açık bir şekilde taahhüt etti

09.03.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Facebook, ırkçılıkla savaşmayı kamuya açık bir şekilde taahhüt etti

Ancak işe alım uygulamalarına yansımayan bazı endişeler var. Reuters kaynakları, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’nun (EEOC) Facebook’un işe alma ve iş promosyonlarındaki olası “sistemik” ırkçılığı araştırdığını söylüyor.

Facebook program yöneticisi Oscar Veneszee Jr. ve dört aday siyahi personellere ve iş başvurusunda bulunanlara karşı ayrımcılık yapmakla suçlanıyor. Böylece sosyal ağ da öznel değerlendirmeler yoluyla ve ırkçılıkla suçlandı. Üç kişi davayı Temmuz 2020’de taşıdı ve dördüncüsü isim ise davaya Aralık ayında katıldı. Son dört ay içinde davanın her iki tarafından yalnızca brifing alındı. İddia edilen ihlallerin tam kapsamı net olmasa da, ihtilaflı politikalardan biri ikramiye ödülünden kaynaklanıyor. Şirket, yönlendirilen bir aday işe alınırsa 5.000 dolara kadar ikramiye dağıtacağını duyurdu. Ancak bu yönlendirmeler mevcut çalışan demografisini ve siyahileri etkiledi.

EEOC soruşturmasının resmi eyleme yol açacağına dair hiçbir garanti yok. Komisyon yorum yapmayı reddetti. Ancak Facebook ayrımcılık suçlamalarını “ciddiye aldığını” ve “her vakayı” araştırdığını söyledi. Bu, Facebook’un işe alımlarının ilk kez ateş altına girmesi değil. 2017’de bir Bloomberg raporu, aynı şekilde heyetin belirli kesimden ve etnik kökenden insanları işe aldığını duyurdu. İddialar devam ederse, bu yıllardır yapılan şikayetlerin bazılarının hala devam ettiğini öne sürecek. Neticede bir EEOC kararı, sadece kamuoyu baskısıyla bile reformlara yol açabilir. Bu da sosyal ağın kendisi için istemeyeceği bir sonuç doğurur.

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