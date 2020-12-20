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Facebook İsrail'de Aşı Karşıtı İçerikli Sayfaları Kapattı

20.12.2020 15:01 | Son Güncelleme:
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Facebook İsrail'de Aşı Karşıtı İçerikli Sayfaları Kapattı

İsrail Adalet Bakanlığı, sosyal medya platformu Facebook’un, İsrail’de corona virüsü aşısı karşıtı içerikleri kaldırdığını açıkladı

İsrail Adalet Bakanlığı, sosyal medya platformu Facebook’un, İsrail’de Corona virüsü aşısı karşıtı içerikleri kaldırdığını açıkladı.

İsrail’de hükümet, halkı Corona virüsü salgınına karşı aşı olmaya teşvik etmek için çaba sarf ediyor. Bu çerçevede, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün kameralar önünde aşı oldu.

İsrail Adalet Bakanlığı, Corona virüsü aşısı konusunda yanlış bilgiler içeren sayfaların, Facebook’tan kaldırılması konusunda bir başvuruda bulundu. Facebook’un da bu başvurunun ardından söz konusu sayfaları kapattığı belirtildi.

Sosyal medyada yayılan yalan haberler arasında aşıyla birlikte halkın vücuduna çipler yerleştirileceği ve nüfus kontrolü sağlanacağı şeklinde dedikodular da yer alıyordu.

Facebook Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da Corona virüsü aşısı konusunda, gerçek dışı bilgiler barındıran ve yayan 4 farklı gruba ait sayfaların kapatıldığı duyuruldu.

İsrail’de hükümet, yıl sonuna kadar ülkede risk grubunda yer alan kişilerin aşılanmasına yetecek sayıda aşıyı temin edeceklerini açıkladı.

Ülkede bugün itibariyle sağlık çalışanlarına da aşı yapılmaya başlandı. Tel Aviv’de bugün onlarca doktor ve hemşire toplu halde Corona virüsü aşısı oldular.

Sağlık çalışanlarının ardından yaşlı kişilere aşı yapılmaya başlanacak. 9 milyon nüfuslu İsrail’de bugüne dek 373 bin 368 vaka görülürken 3 bin 74 kişi de hayatını kaybetti.

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