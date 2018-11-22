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Facebook İtalya'ya 100 milyon euro ödeyecek

22.11.2018 22:28 | Son Güncelleme

Brüksel'in bütçe krizi nedeniyle hakkında disiplin süreci başlattığı İtalya, Facebook'la vergi cezası konusunda anlaştı.

Facebook İtalya'ya 100 milyon euro ödeyecek

Facebook, Roma'ya 100 milyon euro ödeyecek.Sosyal medya devi Facebook, İtalyan makamları ile yaşadığı vergi anlaşmazlığını 100 milyon euro ödeme yaparak aşacak.

İtalyan mali polisi, Facebook'u 2010-2016 yılları arasında reklam geliri ödemesini vergi oranlarının daha düşük olduğu ülkeler üzerinden yapmakla suçlamıştı. Facebook'un bu yolla 300 milyon euroluk vergiden kaçtığı açıklanmıştı. Facebook, geçen Aralık ayında faaliyet gösterdiği ülkede vergi ödeyeceği bir sisteme geçtiğini duyurmuştu.

İtalya, Amazon, Apple ve Google'la da benzer anlaşmalar sağlamıştı. Apple, 2015'te İtalya'ya 2008 yılından bu yana ülkede sağladığı kazanç için 300 milyon eurodan fazla ödeme yapmıştı.

Facebook'un İtalya ile anlaşma sağlaması, 2019 bütçesi nedeniyle İtalyan hükümetinin Brüksel'le kriz yaşadığı bir döneme denk geldi.

Avrupa Komisyonu, İtalya'nın yeni bütçesini iki kez reddederek, Roma yönetimi hakkında disiplin süreci başlatmak için ilk adımı atmıştı. Karar, İtalya'nın bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem alınmadığı gerekçesiyle alınmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Brüksel-Roma hattında bütçe çatlağı büyüyor

DW,AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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