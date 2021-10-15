Facebook itirafları deprem etkisi yarattı

Geçtiğimiz aylarda performans sorunları nedeniyle işten kovulan Sophie Zhang isimli bir çalışan Facebook ihlallerine göz yumduğunu söyledi. Hatta kendisi bir adım daha ileriye giderek ellerine kan bulaşmış gibi hissettiğini söyledi. Onun yaptığı bu açıklamalar deprem etkisi oluşturdu. Ayrıca konuşmasının devamında önemli açıklamalara yer verdi.

FRANCES HAUGEN'DAN SONRAKİ YENİ İTİRAFÇI OLDU

Facebook ile ilgili ortaya birçok iddia atılıyor. Bu iddiaların önemli bir bölümü gençler hakkında. Hatırlayacağınız üzere Frances Haugen kongre önünde ifade vermek istediğini söylemişti. O da eski Facebook çalışanıydı ve şirket hakkında birçok detaya hakimdi.

Kendisi Facebook platformunun birçok konuyu suistimal ettiğini düşünüyordu. Hatta şirketin gençleri ve birçok insanı kötü etkilediğini ifade etti. Frances Haugen tarafından ortaya atılan tüm bu iddialar büyük etki yarattı. Hemen ardından başka bir eski çalışan sert sözlerle şirketi yerden yere vurdu.

Elinin adeta kana bulandığını düşünen bu eski çalışan senato önünde açıklama yapabileceğini söyledi. Ayrıca kendisi bir veri bilimcisi olduğu için diğer ülkelerdeki Facebook kullanımına hakim. Ona göre nefret söylemlerinin ve yanlış bilgilerin önüne geçmek için bu şirket neredeyse hiçbir şey yapmadı. Böylece Facebook itirafları deprem etkisi yaratmış oldu.

Sosyal medya devi hakkında çok fazla iddia ortalıkta dönüyor. Muhtemelen bunlar FBI tarafından ayrıntılı olarak araştırılacak.

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