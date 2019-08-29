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Facebook, Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

Facebook, Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi

Facebook, Japonya'da kazandığı reklam gelirini düşük gösterip vergi ödemelerini İrlanda ofisinden yaptığı için ülkedeki vergi kurumları tarafından uyarıldı.

Japan Today isimli haber sitesine göre, Facebook'un Japonya ofisi, 2 yıl boyunca 4,7 milyon dolar değerindeki gelir vergisini yetkili makamlara bildirmedi.

Haberin dayandırıldığı raporda, Facebook'un, Japonya'daki vergilendirilebilir gelirini düşük gösterdiği ve vergilerini daha düşük oranın uygulandığı İrlanda'daki ofisine ödettiği belirtildi.

İrlanda'da yüzde 12,5 olan kurumlar vergisi, Japonya'da yüzde 30 olarak uygulanıyor.

Haberde, şirketin vergi bildirimini düzelttiği, Tokyo Bölgesel Vergi Bürosu tarafından uygulanan yaptırımla yaklaşık 100 milyon yenden (yaklaşık 5,5 milyon lira) fazla ek ödeme yaptığı aktarıldı.

Facebook'un Japonya şubesinden "Biz her ülkedeki vergi kurumlarıyla iş birliği yaparak ülkelerin yasal vergi düzenlemelerine uyuyoruz." açıklaması yapıldı.

Japonya'daki vergi kurumlarının; Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi teknoloji şirketlerinin daha düşük vergi oranlarından yaralanmak için yerelde kazanılan gelirlerin başka ofislere taşınması dahil vergi tasarrufu tedbirlerine karşı incelemelerini sıklaştırdığı vurgulandı.

Facebook'un Japonya'da 2017'de net karının 103 bin 550 dolardan 2018'de 2,6 milyon dolara yükseldiğine de işaret edildi.

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