Facebook karanlık mod desteğini uygulamasında test ediyor

Facebook karanlık mod iOS ve Android için yolda görünüyor. Daha önce kendi çatısı altındaki Instagram ve WhatsApp'a karanlık mod desteği sunan Facebook, şimdi ise kendi mobil uygulaması Facebook için harekete geçti. Jane Manchun Wong'un aktardıklarına göre sosyal medya devi Facebook, herkes için karanlık mod testlerine başladı.

Karanlık mod desteğini şimdilik kimler üzerinde test edildiği bilinmiyor. Ancak Apple hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan MacRumors, birçok iOS kullanıcısının karanlık mod seçeneği aldığını bildirmiş durumda. Peki karanlık mod seçeneği Facebook mobil uygulamasının hangi bölümünde yer alıyor?

Facebook is publicly testing Dark Mode! ????



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP