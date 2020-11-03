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Facebook karanlık mod desteğini uygulamasında test ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2020 15:49 | Son Güncelleme

Facebook karanlık mod nasıl yapılır? sorusunun cevabını yakın bir zamanda vermeyi umuyor. Zira Jane Manchun Wong'un aktardıklarına göre Facebook mobil uygulamasında karanlık mod testlerine başlamış durumda. Üstelik bu testler, herkese açık bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Facebook karanlık mod desteğini uygulamasında test ediyor

Facebook karanlık mod iOS ve Android için yolda görünüyor. Daha önce kendi çatısı altındaki Instagram ve WhatsApp'a karanlık mod desteği sunan Facebook, şimdi ise kendi mobil uygulaması Facebook için harekete geçti. Jane Manchun Wong'un aktardıklarına göre sosyal medya devi Facebook, herkes için karanlık mod testlerine başladı.

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FACEBOOK UYGULAMASINA KARANLIK MOD GELİYOR

Karanlık mod desteğini şimdilik kimler üzerinde test edildiği bilinmiyor. Ancak Apple hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan MacRumors, birçok iOS kullanıcısının karanlık mod seçeneği aldığını bildirmiş durumda. Peki karanlık mod seçeneği Facebook mobil uygulamasının hangi bölümünde yer alıyor?

FACEBOOK KARANLIK MOD NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Facebook mobil uygulaması için karanlık mod testine girip girmediğinizi, Facebook'taki Menü sekmesinin altında yer alan Ayarlar ve Gizlillik kısmından kontrol edebilirsiniz. Eğer testte yer alıyorsanız burada bir karanlık mod / koyu mod seçeneği karşınıza çıkacak. Bu ayarı açık duruma getirerek karanlık mod Facebook mobil uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

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