Facebook karanlık mod desteğini uygulamasında test ediyor

Facebook karanlık mod iOS ve Android için yolda görünüyor. Daha önce kendi çatısı altındaki Instagram ve WhatsApp'a karanlık mod desteği sunan Facebook, şimdi ise kendi mobil uygulaması Facebook için harekete geçti. Jane Manchun Wong'un aktardıklarına göre sosyal medya devi Facebook, herkes için karanlık mod testlerine başladı.

FACEBOOK UYGULAMASINA KARANLIK MOD GELİYOR

Karanlık mod desteğini şimdilik kimler üzerinde test edildiği bilinmiyor. Ancak Apple hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan MacRumors, birçok iOS kullanıcısının karanlık mod seçeneği aldığını bildirmiş durumda. Peki karanlık mod seçeneği Facebook mobil uygulamasının hangi bölümünde yer alıyor?

Facebook is publicly testing Dark Mode! ????



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

FACEBOOK KARANLIK MOD NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Facebook mobil uygulaması için karanlık mod testine girip girmediğinizi, Facebook'taki Menü sekmesinin altında yer alan Ayarlar ve Gizlillik kısmından kontrol edebilirsiniz. Eğer testte yer alıyorsanız burada bir karanlık mod / koyu mod seçeneği karşınıza çıkacak. Bu ayarı açık duruma getirerek karanlık mod Facebook mobil uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

