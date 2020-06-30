Facebook karanlık tema güncellemesine hazırlanıyor

Bu test konusunda şirket içinden sızan bilgiler varken, Facebook da nihayet karanlık tema seçeneği üzerinde çalışıldığını resmen kabul etti.

Şimdilik çok az sayıda test kullanıcısı için geçerli olan seçenek, testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından tüm dünyaya açılacak. Ancak bunun için planlanan bir tarih bulunmuyor. Yani bu seçenek yakın tarihte devreye girmeyebilir de.

DİĞERLERİ DE KARARACAK

Öte yandan karanlık temaya sahip olacak tek uygulama Facebook değil. Facebook eko sistemindeki tüm diğer servisler de karanlık temaya kavuşacak. Bunlar Instagram, Messenger ve WhatsApp olacak.

FACEBOOK SONA KALACAK

Hatta ilk aşamada bu üç uygulama güncelleme alacak. Ana Facebook uygulaması ise son aşamada karanlık temaya geçecek. Bu sıralamanın nedeni ise ana Facebook uygulamasının 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olması. Uygulamada yapılacak dikkatsizce bir değişimin kullanıcıların telefonlarında sorun çıkması veya çok sayıda kullanıcıyı rahatsız etmesinden endişe ediliyor.

Bu deneyim bize, Facebook gibi dev uygulamaların kullanıcı kazanıp büyüdükçe kontrol ve yönetim konusunda çok büyük zorluklar yaşadığını da gösteriyor. Zuckerberg ve ekibi Facebook uygulamasında bir güncelleme yapmak istediğinde 3 milyar kullanıcının üzerindeki etkisini detaylı şekilde düşünmek zorunda kalıyor.

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