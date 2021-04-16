Facebook, kasabanın adını porno sayfası zannedip kapattı!

Sosyal medya devi Facebook, isim benzerliğinden yola çıkarak Fransa'da Ville de Bitche adıyla oluşturulan Bitche kasabasının resmi hesabına erişim engeli getirdi.

Daha sonra Facebook'un otomatik filtresine takılan sayfanın, isminden ötürü kapatıldığı anlaşıldı.

Kasabanın iletişim yöneticisi Valérie Degouy, karara itiraz etmek için Facebook ile iletişime geçmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu belirtti. Degouy, daha sonra kasabanın posta kodundan yola çıkarak 'Mairie 57230' adlı yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Olayın sosyal medyada viral olmasının ardından Facebook, salı günü sayfayı hızlı bir şekilde eski durumuna geri getirdi. Daha sonra açıklama yapan Facebook, olayın yanlışlık eseri meydana geldiğini ifade etti.

SCUNTHORPE PROBLEMİ

Uzmanlar, internette bu tarz problemlerin, içerik denetleme, spam ve küfür filtreleri var olduğu sürece gerçekleşeceğini savunuyor. Hatta bu problemin bir adı da var: Scunthorpe problemi. Bu problem, 'web sitelerinin, e-postaların, forum gönderilerinin ve arama sonuçlarının bir spam filtresi veya arama motoru tarafından kasıtsızca engellenmesi' olarak tanımlanıyor.



