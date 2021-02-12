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Facebook kendi Clubhouse uygulaması üzerinde çalışıyor

12.02.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Facebook kendi Clubhouse uygulaması üzerinde çalışıyor

Clubhouse o kadar popüler oldu ki diğer sosyal platformlar kendi versiyonlarını yapmak için kolları sıvadı. Facebook sesli sosyal medya uygulamasındaki hızlı büyümeyi yakından takip etmiş görünüyor.

Yalnızca davetiye ile girilebilen sesli sosyal platformu Clubhouse, aralık ayında 600.000 aktif kullanıcıya, sonraki ay ise büyük bir artış yaşayarak 2 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Görünüşe göre bu durum Twitter’ı benzer bir özelliğe, Spaces özelliğini geliştirmeye itmişti. Şimdi ise Facebook da harekete geçmek istiyor. The New York Times’a göre, Facebook liderleri geliştiricilerden, şirketin kendi sesli sohbet hizmetini oluşturmalarını istedi. Elbette, Facebook’un zaten video Odaları ve benzer buluşma araçları var. Ancak aynı işlevselliği sunmuyor. Clubhouse’un daha fazla ilgi uyandıran yaklaşımıyla Facebook kendi kitlesini kullanarak popülerlik elde etmeye çalışıyor.

BİRÇOK TAKLİT UYGULAMA GELEBİLİR

Bu aslında Clubhouse için temel bir risk. Yatırım çevreleri Clubhouse’un aslında diğer platformlar tarafından kolayca kopyalanabileceğini öne sürüyor. Platformun bir ‘hendeği’, tanımlayıcı, anahtar özelliği yok. Minimum teknik gereksinimlerle bir ses odasına geçmek çok kolay. Platform tarafında ise ses bağlantısı video buluşmalarıyla aynı sunucu yükünü almıyor. Bu kaçınılmaz olarak birçok taklit uygulamasına yol açacak. Clubhouse benzeri uygulamaların sayıları artmaya devam edecek. Bu durumda Facebook’un da kendi versiyonunu istemesi kaçınılmaz bir hal alıyor.

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