Facebook kendi reels özelliğini test etmeye başladığını duyurdu

Özellik şu anda beta aşamasında olduğu için her kullanıcıya sunulmuş olmayabilir. Eğer özellik sizde görünüyorsa Haber Kaynağı’nızda Reels benzeri bir sekmeyle karşılaşacaksınız. Özellik ilk olarak Facebook’un Kanada, Hindistan ve Meksika’daki kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

Özellik Hikayeler özelliğine benzer şekilde çalışacak. Şirket, The Verge‘e testin kısmen kısa biçimli videolara gelen ilgi yüzünden başlatıldığını söyledi. TikTok’un hayatımıza girmesiyle kısa biçimli video formatı tüm formatların önüne geçer oldu. Facebook’un da bu pastadan bir pay istediği ortada. Tüm sosyal medya analistleri artık kısa biçimli video formatlarının kalıcı olduğunu düşünüyor.

Daha geçen ay YouTube, 100 ülkedeki kullanıcılara Shorts özelliği için araç sundu. Youtube bu araç için 100 milyon dolarlık fon bile ayırdı. Her platform kendi Reels uygulamasına sahip olsa da içerik oluşturucuları bu platformlarda tutmak da zor. Artık şirketler içerik oluşturuculara ciddi miktarda para ödüyor. Facebook da bu Reels uygulamasıyla ne kadar başarılı olacak bekleyip göreceğiz.

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