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Facebook, komşuları birbirine bağlamak için harekete geçti!

06.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Neighbourhoods adında yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu. Facebook Neighbourhoods, Facebook uygulaması üzerinden komşularla bağlantı kurulmasını ve yakındaki yeni yerlerin keşfedilmesini sağlıyor.

Facebook, komşuları birbirine bağlamak için harekete geçti!

Neighbourhoods, geçen yılın ekim ayından itibaren dile getirilen bir özellikti. Facebook söz konusu özellik için artık resmi bir açıklama yaptı. Böylece Neighbourhoods özelliğinin detayları belli oldu.

FACEBOOK NEIGHBOURHOODS'U TEST EDİYOR

Facebook Neighbourhoods'u test etmeye başladığını açıkladı. Facebook uygulamasında yer alan Neighbourhoods, komşularınızla bağlantı kurmanıza, yerel gruplarla etkileşim kurmanıza ve yakındaki yeni yerleri keşfetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış.

Neighbourhoods

KOMŞULARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK

Neighbourhoods özelliği ile kullanıcılar Facebook'ta ayrı bir alt profil oluşturabiliyor. Bu profil ile sadece kendi mahallenize katılmayı seçebiliyor veya çevre mahallelerdeki komşularınızı ve onların yayınlarını görebiliyorsunuz. Yeni özellik, mahalleler için yerel bir sosyal ağ hizmeti olan Nextdoor'a benziyor.

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Facebook'un komşuları birbirine bağlamayı amaçlayan özelliği şimdilik Kanada'da test ediliyor. Neighbourhoods'un yakında belirli ABD şehirlerinde de kullanıma sunulması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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