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Facebook kripto parası "GlobalCoin"de çalışmaları hızlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, yeni dijital ödeme sistemini ve kripto para birimi "GlobalCoin"i önümüzdeki yıl kullanıma sunmayı planlıyor

İSTANBUL (AA) - Facebook, yeni dijital ödeme sistemini ve kripto para birimi "GlobalCoin"i önümüzdeki yıl kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, kendi kripto para birimini oluşturma çalışmalarının sonuna geldi.

Facebook'un kendi geliştirdiği dijital ödeme sistemi ve GlobalCoin adını verdiği kripto para birimi, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10'dan fazla ülkede kullanıma sunulacak.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve çeşitli para transfer firmalarıyla mevzuata ilişkin ve operasyonel konularda görüşmeler gerçekleştiren şirket, kripto para projesiyle ilgili testlere bu yılın sonunda başlamayı planlıyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin kripto para projesinin fırsatlarını ve risklerini müzakere etmek için geçen ay İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'le bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Facebook globalcoin kripto para

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