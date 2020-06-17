HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facebook kullanıcılara siyasi reklamları kapatma seçeneği tanıyacak

Facebook kullanıcılara siyasi reklamları kapatma seçeneği tanıyacak

17.06.2020 11:25 | Son Güncelleme

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yıl ABD'de yapılacak seçimler öncesi dönemde kullanıcıların siyasi reklamları kapatmasının mümkün olacağını açıkladı.

Facebook kullanıcılara siyasi reklamları kapatma seçeneği tanıyacak

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu yıl ABD'de yapılacak seçimler öncesi dönemde kullanıcıların siyasi reklamları kapatmasının mümkün olacağını açıkladı.

USA Today gazetesine yazdığı makalede Zuckerberg ayrıca dört milyon Amerikalının da yeni seçmen olarak kayıt olmasına yardımcı olmayı umduğunu belirtti.

Facebook, siyasetçilerin yanlış bilgiler içeren reklam kampanyalarına izin verdiği için yoğun eleştiri alıyor.

Twitter geçen yıl Ekim ayında siyasi reklamlara yasak getirmişti.

Zuckerberg, gazetedeki yazısında "Zaten kararını vermiş olan ve seçimlerin olup bitmesini bekleyenler için siyasi reklamları kapatma seçeneğini getiriyoruz" diye yazdı.

Facebook ve Instagram'da kullanıcılar siyasi reklamlar çıktığında beliren kapatma seçeneğini tıklama veya ayarlardan bloke etme olanağına sahip olacak.

Siyasi reklamları bloke edenler, yeniden belirdiklerinde onları Facebook'a bildirebilecek.

Facebook, bu özelliğin birkaç hafta içinde ABD'deki tüm kullanıcılara sunulmuş olacağını, sonbaharda da diğer ülkelere açılacağını belirtti.

Zuckerberg, Kasım'da yapılacak seçimler için henüz seçmen kaydını yaptırmamış olanları da zamanında kayıt yaptırmaları için teşvik etti.

Zuckerberg, oy kullanmayı "demokrasinin en güçlü ifadesi, liderleri sorumlu tutmanın en iyi yolu ve ülkenin karşı karşıya olduğu birçok soruna yanıt bulma şekli" olarak tanımladı.

Amerikalı Facebook ve Instagram kullanıcıları Temmuz başından itibaren, sayfalarının en üstünde "Oy Kullanma Bilgi Merkezi" adı altında yeni bir bilgilendirme özelliği görecek.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg

Burada, seçmen kaydı yaptırma, posta yoluyla oy kullanma gibi konularda bilgilere yer verilecek. Ayrıca devlet kurumları ile yerel seçim yetkililerinden güvenilir genel bilgiler paylaşılacak.

3 Kasım'da yapılacak seçimlere değin Facebook 160 milyon Amerikalıya ulaşacaklarını tahmin ediyor.

ABD seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri siyasi bir çekişmenin merkezinde yer alıyor.

Geçen ay Başkan Donald Trump'ın bazı paylaşımlarını kaldırmadığı için Zuckerberg eleştiri almıştı.

Twitter ise Trump'ın posta yoluya oy kullanma konusundaki paylaşımına yanlış bilgi içerdiği için uyarı koymuştu.

Trump ise sosyal medya platformlarının yararlandığı bazı koruyucu yasaları Mayıs ayında kaldırmıştı.

Trump, Facebook ve Twitter gibi şirketleri, muhafazakarların sesini bastırmaya çalışmakla suçluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada ölen Hint askerlerinin sayısı 20'ye yükseldiÇin-Hindistan sınırındaki çatışmada ölen Hint askerlerinin sayısı 20'ye yükseldi
EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Çin ile Hindistan arasındaki krizde yeni gelişme

Çin ile Hindistan arasındaki krizde yeni gelişme

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu büyüyor!

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu büyüyor!

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 730 kişi öldü

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 730 kişi öldü

Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada ölen Hint askerlerinin sayısı 20'ye yükseldi

Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada ölen Hint askerlerinin sayısı 20'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 547'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 547'ye yükseldi

ABD'de korkunç bilanço! Ölümlerin büyük çoğunluğu bakımevlerinde

ABD'de korkunç bilanço! Ölümlerin büyük çoğunluğu bakımevlerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.