Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir

Sosyal ağ Facebook, yeni bir güvenlik sorunu ile çalkalanıyor. Üstelik güvenlik açığından etkilenen kullanıcıların sayısı ilk belirlemelere göre 50 milyonu bulmuş durumda. Şirket “Güvenlik Güncellemesi” başlığıyla yaptığı resmi açıklamada, Facebook mühendislerinin 25 Eylül Salı günü de yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik sorunu tespit ettiklerini duyuruldu.

Açıklamada, “25 Eylül Salı günü öğleden sonra, mühendislik ekibimiz yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik sorunu keşfetti. Bunu inanılmaz derecede ciddiye alıyoruz ve herkesin neler olduğunu ve insanların güvenliğini korumak için aldığımız acil eylemi bildirmesini istedik” denildi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Facebook güvenlik sorunun neden veya kimlerden kaynaklandığı konusundaki araştırmaların devam ettiğini vurgularken; saldırganlar, kullanıcıların kendi profillerinin neye benzediğini görmesini sağlayan Facebook’un bir kodundaki güvenlik açığından yararlandı. Saldırganlar, bu açıktan yararlanarak, kullanıcıların Facebook hesapları için kullanılan dijital erişim şifrelerini çaldı.