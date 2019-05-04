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Facebook Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalının hesabını askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 04:58 | Son Güncelleme

Danimarka’da son aylarda Kur’an-ı Kerim yakarak gündeme gelen Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan’ın kişisel Facebook hesabının askıya alındığı ortaya çıktı

KOPENHAG (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakan Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın kişisel hesabını askıya aldı.

Alınan bilgiye göre, Danimarka’da yaklaşan parlamento seçimleriyle birlikte, son aylarda Müslümanların yoğunlukla yaşadığı semtlerde Kur’an-ı Kerim yakarak İslam ve Müslümanlara hakaret yoluyla, seçimlere girmek için gerekli imzayı toplayan aşırı sağcı Rasmus Paludan, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, kişisel Facebook hesabının askıya alındığını söyledi.

Paludan, Facebook hesabının, platform üzerinden yaptığı ve Müslümanlara hakaret içeren bir fotoğraf yüzünden askıya alındığını açıkladı.

Danimarka medyasına açıklamalarda bulunan Facebook Nordik İletişim Direktörü Peter Münster olayı doğrularken, Facebook’ta kuralların herkes için eşit olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Facebook İslam islamofobi Müslüman Rasmus Paludan Sıkı Yön Stram Kurs

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